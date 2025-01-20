Gündüz Kuşağı Programlarına RTÜK Resti: ''Uyarıyoruz, Sonları İyi Olmayacak!''
Gündüz Kuşağı Programlarına RTÜK Resti: ''Uyarıyoruz, Sonları İyi Olmayacak!''
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin gündüz kuşağı programlarına yönelik sert uyarılarda bulundu. Şahin aile yapısına zarar verdiği gerekçesiyle bu programların kontrolsüz şekilde devam etmesi halinde sonlarının iyi olmayacağını belirtti. Denetimleri sıkılaştırdıklarını ve ağır cezalar verdiklerini ifade eden Şahin bazı kanalların kuralları hiçe saydığını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Star Gazetesi yazarı Esra Elönü’nün sunduğu 24 TV’deki Arafta Sorular programında önemli açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şahin, gündüz kuşağı programlarının toplumun aile yapısını bozabileceğini belirterek “Bu hatalar kontrolsüz şekilde devam ederse toplumun temel yapısı zarar görür ve böyle giderse bu programların sonu iyi olmaz.” dedi.
RTÜK’ün konuya ilişkin ilke kararları aldığını ve denetim süreçlerini sıkılaştırdığını vurgulayan Şahin, bazı kanalların iyi niyetle hatalarını düzeltmeye çalıştığını ancak bazı programların kuralları ihlal etmeye devam ettiğini belirtti.
Bu ihlallerin RTÜK tarafından fark edilmediğini düşünmenin mümkün olmadığını ifade eden Şahin, “Gözümüzden kaçmıyor, gereğini yapıyoruz. ” diye konuştu.
İşte Şahin'in açıklamalarının tamamı👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın