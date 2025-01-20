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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım Soruşturması Hakkında Olay Yaratacak Sözler!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım Soruşturması Hakkında Olay Yaratacak Sözler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.01.2025 - 13:26

Günlerdir gündemden düşmeyen dizi sektöründeki 'tekelleşme' iddialarının sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 Ocak'ta Serenay Sarıkaya'ya kadar uzanan bir soruşturma başlatılmıştı. 

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ünlü menajer Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya'nın da ifadesinin alındığı soruşturma ile ilgili olay yaratacak açıklamalarda bulundu. 

Yaşananların masum olmadığını dile getiren Şahin, Disney'in Atatürk filmi döneminde yaşananlar ve meselenin magazinselleşmesi hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı. .

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Yaklaşık iki haftadır hem magazin hem televizyon dünyasını oldukça yakından ilgilendiren dizi sektöründeki "tekelleşme" meselesini konuşuyoruz.

Yaklaşık iki haftadır hem magazin hem televizyon dünyasını oldukça yakından ilgilendiren dizi sektöründeki "tekelleşme" meselesini konuşuyoruz.

Sektördeki çarpıklık ve haksızlık iddiaları sebebiyle Rekabet Kurumunun başlattığı soruşturmanın ön yüzünde ise ID İletişim, ortak kurucusu ünlü menajer Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya yer alıyor.

Olay epey uzun eğer kaçıran veya hatırlamak isteyen varsa başından sonuna tüm bu kıyametin nasıl koptuğundan aşağıdaki içeriğimizde bahsetmiştik:

Kısa süre içerisinde hemen hemen tüm oyuncular meseleye dahil oldu. Kimi yalnızca ID, Barım ve Sarıkaya'ya yönelik iddialara tepki gösterdi, kimiyse "tekelleşmenin" sektör gerçeği olduğunu vurgulayarak eteğindeki taşları döktü.

Kısa süre içerisinde hemen hemen tüm oyuncular meseleye dahil oldu. Kimi yalnızca ID, Barım ve Sarıkaya'ya yönelik iddialara tepki gösterdi, kimiyse "tekelleşmenin" sektör gerçeği olduğunu vurgulayarak eteğindeki taşları döktü.

Olayların rayından çıktığını görünce harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 10 Ocak'ta Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatmış, Barım'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

Olayların rayından çıktığını görünce harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 10 Ocak'ta Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatmış, Barım'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

Ardından Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in de ifade vereceğini öğrenmiştik. Adliye koridorlarında görüntülenen Sarıkaya'nın ifadesi de ortaya çıkmıştı.

Ardından Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in de ifade vereceğini öğrenmiştik. Adliye koridorlarında görüntülenen Sarıkaya'nın ifadesi de ortaya çıkmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde 24 TV'deki "Arafta Sorular" programına katılan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den konuya ilişkin çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Geçtiğimiz saatlerde 24 TV'deki "Arafta Sorular" programına katılan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den konuya ilişkin çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Şahin, dizi ve film sektöründeki tekelleşme tartışmalarına ve yürütülen soruşturmaya atıfta bulunarak, 'Dizi ve film sektörüyle ilgili durumlar masum değil. Yavaş yavaş hepsi ortaya çıkacak' ifadelerini kullandı.

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Ardından Disney'in Atatürk filmini yayınlatmadığı döneme değinerek sesini çıkarmayan ünlülere taş attı.

Ardından Disney'in Atatürk filmini yayınlatmadığı döneme değinerek sesini çıkarmayan ünlülere taş attı.

Şahin 'RTÜK Başkanı olmam hasebiyle teknik detayları da biliyorum ama konu başsavcılıkta. İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız Akın Gürlek çok başarılı bir isim, soruşturma sürüyor' açıklamasında bulundu. 

Dizi ve film sektörüyle ilgili durumların masum olmadığını ifade eden Şahin 'Mustafa Kemal Atatürk’ün filmini yayınlamadı bir platform, bu arkadaşlar çıkıp tek kelime edemedi' ifadesini kullandı.

Son olarak meselenin magazinselleşmesine tepki gösterdi.

Son olarak meselenin magazinselleşmesine tepki gösterdi.

'İşi magazinleştirdiler. Bu iş magazin işi değil, bu iş ciddi bir iş. Ciddi şekilde dizi yapan, yapım yapan kişilerin haklarının yenilmesi meselesi var. Magazinleştirmeyelim. Ülkemizin en ciddi iki kurumu, Rekabet Kurumu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu işin üzerinde, sonuçları bekleyelim. Üzerimize bir şey düşerse biz de hazırız' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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