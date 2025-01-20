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"Süfli Bir Merak": Başka Bir Kadından Oğlu Olduğu Kanıtlanan Hacı Sabancı Kaosuna Ahmet Hakan Yorumu!

"Süfli Bir Merak": Başka Bir Kadından Oğlu Olduğu Kanıtlanan Hacı Sabancı Kaosuna Ahmet Hakan Yorumu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.01.2025 - 11:12

Geçtiğimiz gün, aylar önce Hacı Sabancı hakkında ortaya atılan skandal iddia gerçek çıktı. Birkaç ay evvel, F.D. isimli bir kadın 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın Hacı Sabancı'nın çocuğu olduğunu iddia etmişti fakat iddialar jet hızıyla kapatılmış ve yalanlanmıştı. 

Babalık davasından vazgeçmeyen F.D. haklı çıktı. Minik Uzay'ın Hacı Sabancı'nın öz oğlu olduğu tescillendi. Sosyal medyada yaşananlara tepkiler çığ gibi büyürken bir yorum da Ahmet Hakan'dan geldi.

Gelin, Ahmet Hakan konuyu nasıl analiz etmiş beraber görelim!

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2017'de aşk yaşamaya başlayıp cemiyetin en gözde çifti haline gelen Hacı Sabancı ve o zamanki soyadıyla Nazlı Kayı 2021 yılında görkemli bir düğünle evlenmişti.

2017'de aşk yaşamaya başlayıp cemiyetin en gözde çifti haline gelen Hacı Sabancı ve o zamanki soyadıyla Nazlı Kayı 2021 yılında görkemli bir düğünle evlenmişti.

2023 yılında kızları Arzu Alara'yı kucağına alan çiftin keyfi oldukça yerinde gözüküyordu fakat geçtiğimiz aylarda ikili hakkında skandal dedikodular dolanmaya başlamıştı.

F.D. isimli bir kadın 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın Hacı Sabancı'nın çocuğu olduğunu iddia etmiş, her ne kadar Sabancılardan yalanlama geldiyse de babalık davasından vazgeçmemişti.

F.D. isimli bir kadın 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın Hacı Sabancı'nın çocuğu olduğunu iddia etmiş, her ne kadar Sabancılardan yalanlama geldiyse de babalık davasından vazgeçmemişti.

Dün sabah saatlerinde sonuçlanan babalık davası minik Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğunu kanıtladı. Sabancı ailesinin ne durumda olduğu ise merak konusu oldu.

Sosyal medyada konuyla ilgili hem tepki hem de goygoy alıp başını gitmişken önce Hacı Sabancı'dan sonra da Nazlı Sabancı'dan "Her şey yolunda, beraberiz ve iyiyiz" mesajı gelmişti.

Sosyal medyada konuyla ilgili hem tepki hem de goygoy alıp başını gitmişken önce Hacı Sabancı'dan sonra da Nazlı Sabancı'dan "Her şey yolunda, beraberiz ve iyiyiz" mesajı gelmişti.

Geçtiğimiz saatlerde yılın magazin skandalı hatta uzun bir süre boyunca tarihin magazin skandalları listesinde başı çekecek olay hakkında gazeteci Ahmet Hakan da bir yorumda bulundu.

Geçtiğimiz saatlerde yılın magazin skandalı hatta uzun bir süre boyunca tarihin magazin skandalları listesinde başı çekecek olay hakkında gazeteci Ahmet Hakan da bir yorumda bulundu.

Hacı Sabancı kaosunu Hürriyet'teki köşe yazısına taşıyan Ahmet Hakan, 'Çünkü başka insanların ölümü/en gizli mesleğidir hepimizin/ başka ölümler çeker bizi' demiş ya şair... Beni de süfli bir merak çekiyor. Acayip merak ediyorum: DNA'nın belli olduğu günün akşamında Hacı'nın geniş ailesinde neler konuşuldu acaba?' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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