Yasaklı mı? Armağan Çağlayan'dan Bülent Ersoy Görüntüsü Vermeyen Show TV Hakkında Olay Dedikodu!
Yasaklı mı? Armağan Çağlayan'dan Bülent Ersoy Görüntüsü Vermeyen Show TV Hakkında Olay Dedikodu!
Geçtiğimiz günlerde Kutsal Damacana 5: Zombi filminin galasına konsepte uygun olarak zombi kılığında katılan Bülent Ersoy hem kıyafet seçimi hem de makyajıyla sosyal medyada viral olmuştu.
Gala gecesinin görüntülerini televizyondan izleyen Armağan Çağlayan başrollerinde Bülent Ersoy ve Show TV'nin olduğu olay bir detaya dikkat çekti! Gelin, X'e bu sefer dedikoduya gelen Armağan Çağlayan nasıl bir aydınlanma yaşamış beraber görelim!
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Attığı her adım olay olan, her kombini, makyajı ve upuzun protez tırnağı modeliyle gündeme bomba gibi düşen Diva Bülent Ersoy en son Kutsal Damacana galasındaki tarzıyla dikkat çekmişti hatırlarsanız.
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Başrolünde Şafak Sezer'in bulunduğu Kutsal Damacana 5: Zombi filminin galasında boy gösteren Ersoy kameraların karşısına zombi olarak çıktı.
Kutsal Damacana galasından görüntüleri televizyondan izleyen Armağan Çağlayan, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olay bir detaya dikkat çekti.
Show TV'nin galada çekilmiş Bülent Ersoy'a ait hiçbir görüntüyü yayınlamadığını vurgulayan Armağan Çağlayan, X'e dedikodu yapmaya geldi! "Böyle yasaklar 90'larda olurdu" diyen Çağlayan, Bülent Ersoy'un Show TV'de yasaklanmış olma ihtimali üzerinde durdu 😂
Tam da bu noktada X kullanıcılarından biri tarafından Çağlayan'a Dünya Güzellerim Tatilde programı Show TV'de çekilirken Bülent Ersoy ve makyörü arasındaki kavga hatırlatıldı.
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Mevzuyu anlayınca aydınlanan Armağan Çağlayan, bilmeceyi kendince çözmüş oldu!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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