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Uykularınız Kaçacak: Kutsal Damacana'nın Film Galasına Zombi Kılığında Katılan Bülent Ersoy Görenleri Korkuttu

Uykularınız Kaçacak: Kutsal Damacana'nın Film Galasına Zombi Kılığında Katılan Bülent Ersoy Görenleri Korkuttu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.01.2025 - 00:53

Sanat dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Bülent Ersoy'u sık sık karıştığı kaoslarla ve had bildirdiği anlarla anıyoruz. Zaman zaman muhabirlerin sorularına sinirlenen zaman zaman olayların merkezinde yer alan isim katıldığı her davette, ekranlara çıktığı dakikadan itibaren de ilgi odağı olmayı başarıyor. 

Kutsal Damacana 5: Zombi filminin galasına zombi kılığında katılmaya karar veren Bülent Ersoy yine sosyal medya gündemine yerleşti! Galadaki katılımcıları korkutan Bülent Ersoy'un makyajına da yorum yağdı.

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İddialı kıyafetleri, göze çarpan imajı ve ağır makyajı ile adından bahsettiren Bülent Ersoy, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.

İddialı kıyafetleri, göze çarpan imajı ve ağır makyajı ile adından bahsettiren Bülent Ersoy, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.

'Dünya Güzellerim Tatilde' programı ile geçtiğimiz aylarda ekranlara dönen Diva yine ekran önünde dönen olaylardan tutun da makyörüyle yaşadıklarına kadar pek çok olayla konuşulmuştu.

'Dünya Güzellerim Tatilde' programı ile geçtiğimiz aylarda ekranlara dönen Diva yine ekran önünde dönen olaylardan tutun da makyörüyle yaşadıklarına kadar pek çok olayla konuşulmuştu.

İmaj değişiklikleri ve abartılı tarzıyla gözleri her zaman kendine çeken ve ilgi odağı olmayı başaran Diva yine adından bahsettirdi. 17 Ocak'ta vizyona girecek Kutsal Damacana 5: Zombi filmi için zombi kılığına giren Bülent Ersoy galada boy gösterdi.

İmaj değişiklikleri ve abartılı tarzıyla gözleri her zaman kendine çeken ve ilgi odağı olmayı başaran Diva yine adından bahsettirdi. 17 Ocak'ta vizyona girecek Kutsal Damacana 5: Zombi filmi için zombi kılığına giren Bülent Ersoy galada boy gösterdi.

Zombi makyajıyla galaya katılanları korkutan Ersoy konukları korkuturken sosyal medyaya bu görüntülerle damgasını vurdu!

Zombi makyajıyla galaya katılanları korkutan Ersoy konukları korkuturken sosyal medyaya bu görüntülerle damgasını vurdu!

İşte o anlar:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Gece gece zombi kılığında bülent ersoy görmeyi beklemiyodum

Dilek

Normal hali bile ürkütücü. Kıyamet alameti