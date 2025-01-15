Gizemli Sevgilisinin Saçlarını Şopla Boyayan Eda Taşpınar'ın Paylaştığı Fotoğraflardaki Tutarsızlık Çığır Aştı
Gizemli Sevgilisinin Saçlarını Şopla Boyayan Eda Taşpınar'ın Paylaştığı Fotoğraflardaki Tutarsızlık Çığır Aştı
Fiziği ve adım attığı kozmetik sektörü ile adından bahsettiren Eda Taşpınar gündeme aşk hayatıyla da düşüyor. Her yaz paylaştığı pozlarla resmen düşman çatlatan Taşpınar aynı zamanda özel hayatıyla da konuşuluyor. Son olarak sevgilisiyle yaptığı tatil paylaşımıyla dikkat çeken isim gizemli beyefendiyi gösterse de adını vermemiş, baş harfiyle yetinmişti. Pek nadir paylaştığı aşkıyla yeni pozlarını paylaşan Eda Taşpınar'ın o karelerde sevgilisine uyguladığı fotoşop gözlerden kaçmadı.
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Sosyal medyaya her yeni paylaşımıyla damga vurmayı başaran Eda Taşpınar'ı kusursuz fiziği ve bronz teniyle görmeye hepimiz alıştık.
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Düşman çatlatan pozları ile her görene yaz mevsimini hatırlatan Taşpınar şimdilerde markası ile adından bahsettirse de zaman zaman manşetlere özel hayatıyla da düşüyor.
Geçtiğimiz yaz aşka gelen ismi gizemli bir beyefendiyle görmüş olsak da sevgilisinin sadece baş harfini paylaşan Eda Taşpınar merak uyandırmaya devam etmişti.
Geçtiğimiz saatlerde sevgilisiyle yeni bir pozunu paylaşan Eda Taşpınar yine sadece 'D' yazarak paylaştığı gizemli aşkıyla dikkat çekti. Fakat bu sefer koyu saçlarla görülen beyefendi tanınmakta güçlük çekildi, hatta kafalar bir hayli karıştı!
Başka bir karede beyaz saçlarıyla görünen gizemli isme Eda Taşpınar'ın uyguladığı şop miktarı iki kişinin de aynı isim olduğuna inanmayı bir hayli zorlaştırdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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