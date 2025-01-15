Taylor Swift'in Sarı Saçı ve Mavi Gözü Yüzünden Başarılı Olduğunu İma Eden Kalben'in Sözleri X'te Tepki Çekti

Şarkılarıyla olduğu kadar özel hayatıyla ve açıklamalarıyla da adından bahsettiren Kalben'i son olarak Saygı1 Sertab Erener konserindeki performansı ile konuşmuştuk. Son günlerde TikTok hesabından ünlü isimleri yorumladığı videolar çeken Kalben sosyal medyada daha da görünür hale geldi.

Geçtiğimiz saatlerde yabancı şarkıcıları sıraladığı anlarda Taylor Swift'e yaptığı yorumla dikkat çeken Kalben X kullanıcıları tarafından tepki çekti. Gelin önce Kalben'in Taylor Swift hakkında söylediklerine ardından da büyüyen eleştirilere bakalım...