Taylor Swift'in Sarı Saçı ve Mavi Gözü Yüzünden Başarılı Olduğunu İma Eden Kalben'in Sözleri X'te Tepki Çekti
Taylor Swift'in Sarı Saçı ve Mavi Gözü Yüzünden Başarılı Olduğunu İma Eden Kalben'in Sözleri X'te Tepki Çekti
Şarkılarıyla olduğu kadar özel hayatıyla ve açıklamalarıyla da adından bahsettiren Kalben'i son olarak Saygı1 Sertab Erener konserindeki performansı ile konuşmuştuk. Son günlerde TikTok hesabından ünlü isimleri yorumladığı videolar çeken Kalben sosyal medyada daha da görünür hale geldi.
Geçtiğimiz saatlerde yabancı şarkıcıları sıraladığı anlarda Taylor Swift'e yaptığı yorumla dikkat çeken Kalben X kullanıcıları tarafından tepki çekti. Gelin önce Kalben'in Taylor Swift hakkında söylediklerine ardından da büyüyen eleştirilere bakalım...
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Şarkılarıyla müzik sektöründe kendine büyük bir yer edinen bunun yanı sıra da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla çok konuşulan Kalben'i gündemde görmeye alışkınız.
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Son olarak erkek arkadaşıyla görülmesi üzerine “İsteyen herkes mülk edinsin. Ben hiç bir zaman bir insanı mülk edinmek zorunda olduğumu düşünmedim bu zamana kadar” şeklinde yaptığı evlilik açıklamasıyla konuştuğumuz isim şu sıralar başka bir sosyal medya platformunda oldukça aktif.
Şimdilerde gündeme TikTok hesabından yaptığı "yabancı ünlüleri sıralama" videolarıyla düşen Kalben son paylaşımlarından birisiyle eleştiri oklarının kendisine dönmesine neden oldu.
Kadın sanatçıları sıralarken sıra Taylor Swift'e gelince kullandığı "Tabii ki çok başarılı, tabii ki yazdığı şarkılar milyarlarca insanın diline dolanıyor... Turnesi bir kadın sanatçının yaptığı ve en çok para var eden turne oldu, Beyonce'yi falan da geçti. Fakat ben sarışın, mavi gözlü ve beyaz tenli bir kadının herkesi içine aldığına inanmıyorum" ifadeleriyle tepki çeken Kalben X'te de gündeme oturdu.
"Dünyada engellenen vatandaşlar, siyahiler, 'disfigured' (biçimi bozuk) yüzleri ve vücutları olan insanlar, çeşitli hastalıkları olan insanlar var, çok başka ırklardan çok fazla renklerden... Taylor Swfit'in tipini 'inclusive' (kapsayıcı) bulmuyorum. Taylor Swift'in orda olmasını da bir tesadüf olarak bulmuyorum ben." şeklinde konuşan Kalben'e tepkiler çığ oldu.
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Gelin önce o anları birlikte izleyelim
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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