Hacı Sabancı'nın Babalık Kaosu Nazlı'nın Eski Dostu, Hakan'ın Ex'i Aslışah Alkoçlar'ın Keyfini Yerine Getirdi!
Hacı Sabancı'nın Babalık Kaosu Nazlı'nın Eski Dostu, Hakan'ın Ex'i Aslışah Alkoçlar'ın Keyfini Yerine Getirdi!
Birkaç gündür uzun bir süre boyunca magazin skandallarında listenin en başında yer alacak o haberi konuşuyoruz. Aylar önce F.D. isimli kadın tarafından ortaya atılan 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğu iddiası dün sabah saatlerinde resmi olarak tescillendi.
Sabancılarda kaos gittikçe büyürken Nazlı da Hacı da keyfimiz yerinde ve iyiyiz mesajı vermeyi tercih etti fakat keyifleri yerine gelen bir tek onlar olmadı.
Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi, Nazlı'nın eski best'i, Nazlı ve Hacı aşkının mimarı Aslışah Alkoçlar'dan oldukça manidar bir hamle geldi! Gelin, neler yaşanmış beraber inceleyelim...
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2017'de herkesin gözü önünde aşk yaşamaya başlayıp 2021'de görkemli bir düğünle evlenen cemiyetin en popüler, Sabancıların en gözde çifti Hacı ve Nazlı yaşadıkları kaos sebebiyle daha uzun bir süre konuşulacağa benziyor.
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Artık görmeyen kalmamıştır fakat kısaca üstünden geçelim; birkaç ay önce Hacı Sabancı hakkında skandal niteliğinde bir iddia ortaya atılmıştı.
F.D. isimli bir kadın, 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın Hacı Sabancı'nın öz oğlu olduğunu öne sürmüştü. Fakat bu konu jet hızıyla yalanlandı ve kapatıldı. Babalık davasında kararlı olan F.D. ise beklediği sonucu dün aldı!
Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu resmi olarak kanıtlandı! Geçtiğimiz saatlerde önce Hacı sonra da Nazlı Sabancı "iyiyiz, beraberiz, her şey yolunda" mesajı vermişti. Yine de elbette konu bu şekilde kapanmadı. Kapanacak gibi de durmuyor.
Şimdi müsaadenizle sizi birkaç sene öncesine Hacı ve Nazlı'nın sevgililik dönemine götürmek istiyoruz. O zamanlar Aslışah Alkoçlar bu ilişkide önemli bir rol oynuyordu malum...
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İkiliyi Hakan'la çıkarken tanıştıran da kendisi. Aslışah Alkoçlar ve Hakan Sabancı'nın 1.5 senelik aşkı boyunca bu ekibi dörtlü çok beraber görmüştük.
Sonra Nazlı ve Hacı evlilik, Aslışah ve Hakan ayrılık kararı aldı. Ne olduysa da o aşamada oldu zaten. "Sabancı planı" tuttuğu söylenen Nazlı Sabancı ile "Sabancı planı" tutmayan Aslışah Alkoçlar bir daha konuşmamak üzere küstü.
Şimdi dönelim yıllar önceki Aslışah meselesinin Hacı ve Nazlı'nın uğraştığı babalık davasıyla ilişkisine... Aslışah Alkoçlar belki fark edilmeyeceğini düşünerek belki de bilerek yaptı yine yapacağını!
Hacı Sabancı'nın babalık davasının sonuçlandığını ve Uzay'ın biyolojik oğlu olduğunun kanıtlandığının belirtildiği bir habere "like" bıraktı...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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