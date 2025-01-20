Hacı Sabancı'nın Babalık Kaosu Nazlı'nın Eski Dostu, Hakan'ın Ex'i Aslışah Alkoçlar'ın Keyfini Yerine Getirdi!

Birkaç gündür uzun bir süre boyunca magazin skandallarında listenin en başında yer alacak o haberi konuşuyoruz. Aylar önce F.D. isimli kadın tarafından ortaya atılan 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğu iddiası dün sabah saatlerinde resmi olarak tescillendi.

Sabancılarda kaos gittikçe büyürken Nazlı da Hacı da keyfimiz yerinde ve iyiyiz mesajı vermeyi tercih etti fakat keyifleri yerine gelen bir tek onlar olmadı.

Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi, Nazlı'nın eski best'i, Nazlı ve Hacı aşkının mimarı Aslışah Alkoçlar'dan oldukça manidar bir hamle geldi! Gelin, neler yaşanmış beraber inceleyelim...