Koşarak Töreni Terk Etti: Joy Awards Gecesinde Sahne Alan Lübnanlı Popçu Elissa'nın Silikonları Patladı!
Koşarak Töreni Terk Etti: Joy Awards Gecesinde Sahne Alan Lübnanlı Popçu Elissa'nın Silikonları Patladı!
18 Ocak gecesi Riyad'da düzenlenen Joy Awards töreninde resmen Türk rüzgarı esmişti. Hande Erçel, Barış Arduç Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Tuba Büyüküstün ve Özge Özpirinçci'nin katıldığı ve kiminin ödül verdiği gecede bir detay daha dikkat çekti.
En İyi Kadın Sanatçı adayı Lübnanlı popçu Elissa talihsiz bir kaza atlattı! Gecenin ortasında göğsündeki silikonları patlayan Elissa, apar topar arabaya bindirilerek hastaneye götürüldü...
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18 Ocak gecesi düzenlenen Arap dünyasının en prestijli ödül törenlerinden biri Joy Awards, dünya genelinde büyük ses getirdi.
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Geceye katılanlar arasında Lübnanlı meşhur popçu Elissa da vardı.
En İyi Kadın Sanatçı ödülü adayı olan Elissa, ödülü Assala Nasri isimli hemcinsine kaptırdı. Fakat asıl mesele gecede yaşadığı talihsiz kaza oldu!
Gecenin ortasında göğsündeki silikonları patlayan Elissa, apar topar arabaya bindirilerek hastaneye götürüldü...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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