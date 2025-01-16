Serenay Sarıkaya'nın İfadesi Ortaya Çıktı: "5 Milyon Dolar Aldın mı?" Diye Sorulmuş
Serenay Sarıkaya'nın İfadesi Ortaya Çıktı: "5 Milyon Dolar Aldın mı?" Diye Sorulmuş
Dizi sektöründeki tekelleşme iddialarının büyümesinin ardından Rekabet Kurumu ve Savcılık harekete geçmişti. Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmanın ardından olaylarda en çok adı geçen oyuncu Serenay Sarıkaya da tanık sıfatıyla adliyeye çağrılmıştı.
Serenay Sarıkaya'nın tanık sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı.
Kaynak: Sabah / Atakan Irmak
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Geçtiğimiz günlerde dizi film sektöründe tekelleşme olduğu iddiaları ortaya atıldı, söz konusu iddiaların merkezinde ise ID İletişim ve ortak kurucusu Ayşe Barım yer alıyordu.
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Ayşe Barım'a yurt dışı yasağı verilirken söz konusu iddialarda da adı geçen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla dosyada yer aldı.
Serenay Sarıkaya 15 Ocak'ta İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade verdi. İfadesinden önce gazetecilerin sorularına gülümseyen Sarıkaya, ifadesinin ardından merak edilen soruları yanıtladı.
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Serenay Sarıkaya'nın Adliye'de verdiği ifade ortaya çıktı. Sarıkaya'ya Mert Demir ile olan ilişkisine yönelik iddialar soruldu.
Sarıkaya, Ayşe Barım'ın bu ilişkide herhangi bir yönlendirmesi olmadığını belirtti. Ayşe Barım'ın "bir iş adamından 5 milyon dolar rüşvet aldığına dair" bir bilgisinin olmadığını belirtti.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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