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Serenay Sarıkaya'nın İfadesi Ortaya Çıktı: "5 Milyon Dolar Aldın mı?" Diye Sorulmuş

Serenay Sarıkaya'nın İfadesi Ortaya Çıktı: "5 Milyon Dolar Aldın mı?" Diye Sorulmuş

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.01.2025 - 09:27

Dizi sektöründeki tekelleşme iddialarının büyümesinin ardından Rekabet Kurumu ve Savcılık harekete geçmişti. Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmanın ardından olaylarda en çok adı geçen oyuncu Serenay Sarıkaya da tanık sıfatıyla adliyeye çağrılmıştı. 

Serenay Sarıkaya'nın tanık sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı.

Kaynak: Sabah / Atakan Irmak

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Geçtiğimiz günlerde dizi film sektöründe tekelleşme olduğu iddiaları ortaya atıldı, söz konusu iddiaların merkezinde ise ID İletişim ve ortak kurucusu Ayşe Barım yer alıyordu.

Geçtiğimiz günlerde dizi film sektöründe tekelleşme olduğu iddiaları ortaya atıldı, söz konusu iddiaların merkezinde ise ID İletişim ve ortak kurucusu Ayşe Barım yer alıyordu.

Sosyal medyada dolaşana iddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ID Danışmanlık Şirketi’nin sahibi olan ve çok sayıda ünlünün menajerliğini yapan Ayşe Barım re'sen soruşturma başlattı.

Ayşe Barım'a yurt dışı yasağı verilirken söz konusu iddialarda da adı geçen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla dosyada yer aldı.

Ayşe Barım'a yurt dışı yasağı verilirken söz konusu iddialarda da adı geçen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla dosyada yer aldı.

Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir ile sürdürdüğü ilişkisinin 'pr' ilişkisi olduğu, bu birliktelik için de 5 milyon dolar alındığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Serenay Sarıkaya 15 Ocak'ta İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade verdi. İfadesinden önce gazetecilerin sorularına gülümseyen Sarıkaya, ifadesinin ardından merak edilen soruları yanıtladı.

Serenay Sarıkaya 15 Ocak'ta İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade verdi. İfadesinden önce gazetecilerin sorularına gülümseyen Sarıkaya, ifadesinin ardından merak edilen soruları yanıtladı.

Ünlü oyuncu, kendisine atılan iftiralara karşı hukuki süreç başlatacağını açıkladı;

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Serenay Sarıkaya'nın Adliye'de verdiği ifade ortaya çıktı. Sarıkaya'ya Mert Demir ile olan ilişkisine yönelik iddialar soruldu.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Serenay Sarıkaya'nın Adliye'de verdiği ifade ortaya çıktı. Sarıkaya'ya Mert Demir ile olan ilişkisine yönelik iddialar soruldu.

Savcının Sarıkaya'ya, Mert Demir ile olan ilişkisi karşılığında menajer Ayşe Barım'la birlikte 5 milyon dolar alıp almadığı sorusunu yönelttiği ortaya çıktı.

Sarıkaya, Ayşe Barım'ın bu ilişkide herhangi bir yönlendirmesi olmadığını belirtti. Ayşe Barım'ın "bir iş adamından 5 milyon dolar rüşvet aldığına dair" bir bilgisinin olmadığını belirtti.

Sarıkaya, Ayşe Barım'ın bu ilişkide herhangi bir yönlendirmesi olmadığını belirtti. Ayşe Barım'ın "bir iş adamından 5 milyon dolar rüşvet aldığına dair" bir bilgisinin olmadığını belirtti.

Atakan Irmak'ın aktardığı habere göre, Mert Demir ile karşılıklı iradeleri doğrultusunda bir buçuk yıldır duygusal beraberlik yaşadıklarını belirten ünlü isim, bu beraberlik için hiç kimseden para almadığını söyledi.

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"Ayşe Barım tarafından size bir baskı veya tehdit yapıldı mı?"

"Ayşe Barım tarafından size bir baskı veya tehdit yapıldı mı?"

Sarıkaya'nın bu soruya 'Hayır, bana herhangi bir baskısı olmadı' cevabını verdiği aktarıldı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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