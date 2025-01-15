Ayşe Barım Soruşturmasında Tanık Sıfatıyla İfade Veren Serenay Sarıkaya'dan Adliye Çıkışı İlk Açıklama!
Ayşe Barım Soruşturmasında Tanık Sıfatıyla İfade Veren Serenay Sarıkaya'dan Adliye Çıkışı İlk Açıklama!
Tüm Türkiye'nin gündemine bomba gibi oturan Ayşe Barım olayları epey büyüdü. Dizi sektöründeki tekelleşme iddialarının büyümesiyle birlikte Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda Serenay Sarıkaya da tanık sıfatıyla ifade verdi. Ünlü oyuncu İstanbul Adliyesi çıkışında ilk açıklamasını yaptı. .
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Odak noktasında ID İletişim, ortak kurucusu ünlü menajer Ayşe Barım olan dizi ve film sektöründeki ‘tekelleşme' iddiaları büyümeye devam ederken Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen hamleyle soruşturma başlatıldı.
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Bu çerçevede soruşturma dahil edilen isimlerden bir tanesi de çirkin iddialara maruz kalan Serenay Sarıka oldu.
Reklam aşkı haberleriyle gündeme gelen Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in yaşadığı birlikteliğin gerçek olmadığı öne sürülürken bu 'pr' birlikteliği için de 5 milyon dolar alındığı iddiaları herkesi şoke etmişti.
Serenay Sarıkaya bu sabah saatlerinde savcılığa 'tanık' sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Ünlü oyuncu İstanbul Adliyesi'ne ifadesinin vermesinin ardından adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Konuşurken gözleri dolu dolu olan Serenay Sarıkaya, "Her şey yolunda. Bir problem yok çok şükür. Hakkımızda çıkan yalan, iftira, gerçekten noktasından virgülüne kadar aslı astarı olmayan gerçek dışı iddiaların son bulması için ifademe başvuruldu. İfademi verdim. Hiçbir problem yok. Kendi adıma da yönlendirilen bütün iddialar, iftiralarla alakalı ben de hukuki süreci başlatacağım. Şu anda soruşturma kapsamında olduğu için başka söyleyeceğim bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu bir muhabirin sorduğu "İtibar suikastı mı?" sorusuna da, "Şüphesiz ki evet. Bugünlere gelmişim. Bir itibarsızlaştırma çabası. Ama sorun değil. Böyle böyle olmaz bu işler. Zaten gerçek çok net bir şekilde ortada. İfademizi verdik, sürece bakacağız şimdi" cevabını verdi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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