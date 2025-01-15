Bebeklerinin Kalbi Durdu: Karikatürist Nisan Hakan ve Eşi Seda Özkan Acı Haberle Sarsıldı!
Bebeklerinin Kalbi Durdu: Karikatürist Nisan Hakan ve Eşi Seda Özkan Acı Haberle Sarsıldı!
Uykusuz dergisi çizeri Nisan Hakan Özkan ve biricik eşi Seda Özkan sosyal medya platformlarının en sevilen yüzlerinden oldu. Aşkları ve eğlenceli aile hayatlarıyla herkesi gıpta ettiren çift bu sefer güldüren bir paylaşımla değil acı bir haberle gündeme oturdu.
Geçtiğimiz günlerde ikinci bir çocuk beklediklerini duyuran fenomen çift, bebeklerini kaybetti!
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Uykusuz'un karikatüristlerinden bir tanesi olan Nisan Hakan'ı pek çoğumuz kendisinin Instagram'da paylaştığı eğlenceli tarifleriyle tanımıştık.
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Çizimleriyle gönülleri fetheden Nisan Hakan, iç mimar Seda Özkan'la olan evliliğiyle de öne çıkmıştı hep. Çünkü hem romantik hem de çok eğlenceli bir çift olmuşlardı.
Günden güne daha çok sevilen ikilinin 2021 yılında Eva adını verdikleri dünyalar tatlısı bir kızları olmuştu.
Nisan Hakan'ın güzeller güzeli kızı Eva'yla yaşadığı güldüren anları bizlere aktarması da gülmekten gözlerimizi yaşartıyor tabii.
Mutlu çekirdek ailesiyle birlikte geçirdiği eğlenceli vakitlerden içerik üreten Seda Özkan ise geçtiğimiz günlerde sevenlerine müjde vermiş ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu.
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Küçük kızı Eva'nın abla olacağını açıklayan Nisan Hakan ve Seda çifti bu sefer güldüren değil de hepimizi üzen bir paylaşım yapıp kötü haberi verdi.
Hatta müjdeli haberi sevimli kızlarına bu şekilde vermişlerdi...
Özkan ailesi ortak bir hikaye paylaşıp 8 aylık bebeklerinin hayatını kaybettiğini "Bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Çok üzgünüz. Bu süreçte ilgilenmemiz gereken bir kızımız var. Birlikte olmak iyi gelecek bizlere." diyerek açıkladı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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