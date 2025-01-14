Mükremin Gezgin'in Stüdyodaki Halini 'Lana Del Rey' Diye Paylaşan Kullanıcı X Ahalisinin Beynini Fena Yaktı!
Mükremin Gezgin'in Stüdyodaki Halini 'Lana Del Rey' Diye Paylaşan Kullanıcı X Ahalisinin Beynini Fena Yaktı!
'@narodelrey' adlı bir Twitter kullanıcısı yaptığı paylaşımla sosyal medya ahalisinin beynini fena yaktı! Mükremin Gezgin'in 'Harbiye konserine hazırlık' notuyla stüdyodan paylaştığı bir videodan ekran görüntüsü alan kullanıcı, sanki Lana Del Rey paylaşmış gibi gösterince olanlar oldu!
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TikTok üzerinden hamilelik senaryosu kurup adım adım videolar paylaşan Mükremin Gezgin o dönem epey tartışmaya neden olsa da adını epey duyurmuştu.
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Geçirdiği sayısız operasyonla da dikkatleri üzerine çeken fenomen abartılı tavırları ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemden düşmeyen isimlerinden oldu.
Hatta geçtiğimiz günlerde stüdyoya girip sevilen şarkıları 'söyleyen' Mükremin'in "2025 Harbiye konserime hazırlık" notuyla yayınladığı videolar epey kulak kanattı!
Biz dinledik, buyurun sıra sizde...
Şimdi gelelim asıl konuya; '@narodelrey' adlı bir X kullanıcısı, Mükremin Gezgin'in stüdyo hallerini sanki Lana Del Rey paylaşmış gibi düzenledi.
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Paylaşımına bir de "🚨Lana Del Rey shares new photo in the studio." (Lana Del Rey stüdyodan yeni bir fotoğraf paylaştı) notunu düşünce olanlar oldu!
Bu paylaşıma denk gelen X ahalisinin ise tabiri caize beyni yandı! Kimileri Mükremin olduğunu direkt anlarken kimileri de Lana Del Rey'in böyle bir halde olduğunu düşünerek şoklara girdi. 😂
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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