Sarı Saçlarına Veda Etti: Radikal Bir Tarz Değişikliğine Giden Ceyda Düvenci Görenleri Epey Şaşırttı!

Bir dönemin en gözde çiftlerinden olan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci 2023 yılında boşandıktan sonra kendi yollarını çizdiler. Eski eşi gibi boşanmanın ardından yepyeni bir aşka yelken açan Düvenci her paylaşımıyla dikkat çeker oldu tabii.

Şimdilerde Güçlü Mete ile romantik bir aşk yaşayan Ceyda Düvenci bu kez aldığı radikal kararın ardından değiştirdiği imajıyla gündeme damgasını vurdu.

Yıllardır sarışın haline alıştığımız Ceyda Düvenci'nin yeni koyu renk saçlarına birlikte bakalım...