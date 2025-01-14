Sarı Saçlarına Veda Etti: Radikal Bir Tarz Değişikliğine Giden Ceyda Düvenci Görenleri Epey Şaşırttı!
Sarı Saçlarına Veda Etti: Radikal Bir Tarz Değişikliğine Giden Ceyda Düvenci Görenleri Epey Şaşırttı!
Bir dönemin en gözde çiftlerinden olan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci 2023 yılında boşandıktan sonra kendi yollarını çizdiler. Eski eşi gibi boşanmanın ardından yepyeni bir aşka yelken açan Düvenci her paylaşımıyla dikkat çeker oldu tabii.
Şimdilerde Güçlü Mete ile romantik bir aşk yaşayan Ceyda Düvenci bu kez aldığı radikal kararın ardından değiştirdiği imajıyla gündeme damgasını vurdu.
Yıllardır sarışın haline alıştığımız Ceyda Düvenci'nin yeni koyu renk saçlarına birlikte bakalım...
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Aşkın Kanunu dizi setinde tanışıp aşık olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti 2015 yılında dünyaevine girmişti.
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Magazin dünyasında imrenerek bakılan çiftlerden olmayı başaran ünlü çift çocuklarıyla kurdukları aileyle de gözlerden kalpler çıkmasına neden oluyordu.
Son dönemlerde çeşitli iddiaların dolaşmasıyla beraber tek celsede boşanan ikili kendi yollarını çizerek ayrılmıştı. 8 yıllık evliliği biten Ceyda Düvenci aşka kapılarını kapatmamış ve radyo programı sunucusu Güçlü Mete ile yepyeni bir aşka yelken açmıştı.
El ele görüntülenmekten kaçmayan ikili kameraları her gördüklerinde gülücükler saçıp bir an olsun ayrılmayarak "en romantik biziz" hallerini göstermek istiyor.
Hatta geçtiğimiz saatlerde Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'nin evlilik yoluna girdikleri öne sürüldü. Bunun nedeni ise ikilinin alyansları oldu!
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Her açıklaması ve paylaşımıyla ayrı bir gündem olan Ceyda Düvenci bu sefer bambaşka bir konuyla manşetlere yerleşti.
Sevgilisiyle İstanbul'a dönüş yaptıktan sonra soluğu kuaförde alan Düvenci, yıllardır kullandığı sarı saçlarına veda edip koyulaştırdı.
Kullanıcıları ikiye bölen bu radikal değişim sonrası kimileri koyu halini severken kimileri sarı halinden vazgeçmesine üzüldü...
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Peki sizce Ceyda Düvenci'ye hangi renk daha çok yakışıyor?
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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