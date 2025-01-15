Geliri 'Aylık 30 Bin Lira'ydı: CZN Burak'ın Milyon Dolarlık Bir Ev Satın Alması Tartışmaları Alevlendirecek!

Sosyal medyanın en popüler isimlerinden bir tanesi haline gelen CZN Burak aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söyleyerek büyük bir tartışma yaratmıştı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; bu beyanın ardından altına bir Ferrari çeken fenomen bu sefer de Nişantaşı'nın göbeğinde milyon dolarlık bir dubleks daire satın aldı.

'Mütevazı' gelir açıklamasından sonra gelen şoke edici hamle bakalım tartışmaları bu sefer ne şekilde alevlenecek?

Kaynak: Hürriyet