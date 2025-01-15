Geliri 'Aylık 30 Bin Lira'ydı: CZN Burak'ın Milyon Dolarlık Bir Ev Satın Alması Tartışmaları Alevlendirecek!
Geliri 'Aylık 30 Bin Lira'ydı: CZN Burak'ın Milyon Dolarlık Bir Ev Satın Alması Tartışmaları Alevlendirecek!
Sosyal medyanın en popüler isimlerinden bir tanesi haline gelen CZN Burak aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söyleyerek büyük bir tartışma yaratmıştı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; bu beyanın ardından altına bir Ferrari çeken fenomen bu sefer de Nişantaşı'nın göbeğinde milyon dolarlık bir dubleks daire satın aldı.
'Mütevazı' gelir açıklamasından sonra gelen şoke edici hamle bakalım tartışmaları bu sefer ne şekilde alevlenecek?
Kaynak: Hürriyet
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İlk başlarda yaptığı devasa boyutlardaki yemeklerle adını duyurmaya başlayan CZN Burak yani Burak Özdemir sürekli gülümseyerek tezgah başında oluşuyla da kısa sürede fenomen haline geldi.
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Dünyaca ünlü isimleri restoranlarında ağırlayıp, Nusret'i sosyal medya takipçisi konusunda sollayan CZN Burak yaptığı her açıklamasıyla da dikkat çekmeye başlamıştı.
Babasının mesleğini devam ettiren ünlü fenomen bir dönem babasıyla yaşadığı sorunlarla öne çıkmış sonra da davalık olmuştu.
İddialara göre, 6 Şubat depreminden sonra göre kendi memleketi Hatay'a yardım eli uzatmak için çaba harcayan CZN Burak'a babası engel olmaya çalışmış. Söz konusu olaya epey sinirlenen CZN Burak, babasıyla tüm bağları koparmıştı.
İşin dava boyutu da şöyle; Burak Özdemir'in iddialarına göre babası, markasının isim haklarını satarak dolandırılmış. CZN Burak bunu fark eder etmez mahkemenin yolunu tutmuş. Söylentilere göre Burak'ın babası, İstanbul'daki restoranın tüm haklarını yabancı bir iş insanına satmış.
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Ünlü fenomen dava sürecinde aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu açıklayarak büyük bir tartışma başlatmıştı. CZN Burak gelen eleştirilerin artmasıyla "Babamdan aldığım para tabii ki 30 bin lira değil. O resmi gelirim, geri kalan babamla beni ilgilendirir" demişti.
Bu süreçte babasıyla küstüğü söylenen CZN Burak kariyerine sıfırdan başlayıp altına Ferrari çekerek herkesi bir miktar şaşırtmıştı.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ ise "mütevazı" gelir beyanıyla dikkat çeken CZN Burak'ın bu sefer de Nişantaşı'nda lüks bir dubleks daire satın alması konusuna değindi.
Plastik Cerrah Prof. Dr. Reha Yavuzer ve sosyal medya fenomeni eşi Nur Bilen Yavuzer’e ait olan, özel tasarım iç dekorasyonu bulunan bu evi satın alan CZN Burak’ın daha önceki “aylık gelir” beyanlarına bakılınca tartışmaları yeniden alevlenecek gibi duruyor.
Neden mi? Çünkü Burak Özdemir’in satın alıp taşındığı lüks daire tam tamına 3.5 milyon dolar değerinde!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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