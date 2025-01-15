Esas Oğlan'la Oyunculuğa Atılan Hadise, Yeni Film Projesine Başladığını Duyurdu
Esas Oğlan'la Oyunculuğa Atılan Hadise, Yeni Film Projesine Başladığını Duyurdu
Esas Oğlan dizisiyle oyunculuğa atılan Hadise, performansıyla bazıları tarafından alkış yağmuruna tutulup bazı kesimlerce yetersiz bulunmuştu. Gazete Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Hadise, 'Devamı gelecek' deyip film görüşmesine gittiğini belirtti. Bakalım Hadise'nin sıradaki projesi ne olacak?
KAYNAK: Gazete Magazin
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Esas Oğlan dizisinde Seda Bakan'la başrolü paylaşan Hadise, oyunculuğa ilk adımı atmıştı.
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Sektöre iddialı bir işle giren Hadise'nin oyunculuğu seyirciyi tam anlamıyla ikiye bölerken bazıları bayılmış bazıları acımasızca eleştirmişti.
Gazete Magazin kameralarına bu konuda konuşan Hadise, bunun şarkı yapmak gibi olup eleştirilerin gelebileceğini belirtti.
Hadise ayrıca şu an bir film projesi için görüştüğünü söyleyip "Devamı gelecek" dedi.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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