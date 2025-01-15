Büyümüş de Setlere Gidermiş: Selahattin Paşalı Masumiyet Müzesi'nin Setinden Kızı Pera'yı Paylaştı!
Büyümüş de Setlere Gidermiş: Selahattin Paşalı Masumiyet Müzesi'nin Setinden Kızı Pera'yı Paylaştı!
Geçtiğimiz sezon Ömer'deki performansıyla hafızalara kazınan, şimdilerde de Masumiyet Müzesi dizisine hazırlanan Selahattin Paşalı, geçtiğimiz saatlerde Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'ni ziyaret etti.
Özel hayatıyla da dikkat çeken Paşalı'nın dünya güzeli kızı Pera da yanındaydı. Pera'nın elinde klaketle verdiği poz yine ve yeniden kalp eritti! Gelin, beraber görelim 🧿
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AŞK 101 dizisindeki rolüyle parlayan Selahattin Paşalı, son birkaç yıl içerisinde sektörün en çok konuşulan ve beğenilen isimlerinden biri haline geldi.
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Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın ardından Ömer dizisinde Gökçe Bahadır ile beraber izlediğimiz Paşalı, her iki projeyle de büyük ses getirmeyi başarmıştı.
Her geçen gün yükselen kariyerinin yanında özel hayatıyla da imrendiren isimler arasında yer aldı üstelik.
2020 yılından bu yana Lara Tümer ile beraber olan ünlü oyuncu, 2022 yılında evlenmiş, aynı yılın temmuz ayında "Pera" ismini verdikleri kızlarını kucağına almışlardı.
Minik Pera'yı ne zaman görsek güzelliğine hayran kaldık. O kadar ki Selahattin Paşalı'nın pabucu dama atıldı, gözler hep Pera'yı aradı!
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Mutlaka duymuşsunuzdur, Selahattin Paşalı şimdilerde çekimlerine yeni başlanan Masumiyet Müzesi dizisine hazırlanıyor. Kendisi başrolde, Kemal'e hayat verecek.
Bugün set ekibiyle beraber Masumiyet Müzesi'ne giden Selahattin Paşalı'nın yanında minik kızı ve eşi de vardı.
Pera'nın dünya şekeri pozlar yine ve yeniden kalp eritti 🧿
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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