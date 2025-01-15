Çocuk Sahibi Olmak İstemediğini Açıklayan Sarp Levendoğlu'ndan Eşi Benzeri Görülmemiş Gerekçe!
Çocuk Sahibi Olmak İstemediğini Açıklayan Sarp Levendoğlu'ndan Eşi Benzeri Görülmemiş Gerekçe!
İstanbul kalabalığından uzaklaşıp Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu, uzun bir aradan sonra ilk kez bir televizyon programında boy gösterdi.
Aslı Şafak'la İşin Aslı'na konuk olan Sarp Levendoğlu, çocuk sahibi olmak istemediğini açıkladı. Çocuk sahibi olmak istememesinin sebebi olarak sunduğu gerekçe ise afallattı.
Gelin, Levendoğlu neler demiş beraber görelim...
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O Şimdi Asker, Emret Komutanım, Alparslan: Büyük Selçuklu, Gecenin Ucunda ve en son da Teşkilat dizisinde izlediğimiz Sarp Levendoğlu, senelerdir sektörün sevilen simalarından biliyosunuz.
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Özelikle Küçük Ağa dizisindeki rolü ve Birce Akalay'la tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Levendoğlu diziden bir de aşk çıkarmıştı hatırlarsanız.
Dizide yakınlaşıp aşık olan çift, 2014'te evlenmiş 2017'de ise boşanmaya karar vermişti.
Begüm Birgören'le daha önce de uzun soluklu bir aşk yaşayan Sarp Levendoğlu, Birce Akalay'dan sonra en çok Derya Şensoy'la ilişkisiyle konuşulmuştu.
Geçtiğimiz haftalarda ise İstanbul'un kalabalığından kaçıp Datça'ya yerleştiğini açıklamış, köy hayatının güzelliklerinden bahsetmişti.
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Uzun süredir herhangi bir televizyon programına konuk olmayan Sarp Levendoğlu, geçtiğimiz saatlerde Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk oldu.
Çocuk sahibi olmak istemediğini açıklayan Sarp Levendoğlu'nun bugüne kadar eşi benzeri duyulmamış tuhaf gerekçesi afallattı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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