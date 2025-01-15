onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Çocuk Sahibi Olmak İstemediğini Açıklayan Sarp Levendoğlu'ndan Eşi Benzeri Görülmemiş Gerekçe!

Çocuk Sahibi Olmak İstemediğini Açıklayan Sarp Levendoğlu'ndan Eşi Benzeri Görülmemiş Gerekçe!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.01.2025 - 21:09

İstanbul kalabalığından uzaklaşıp Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu, uzun bir aradan sonra ilk kez bir televizyon programında boy gösterdi.

Aslı Şafak'la İşin Aslı'na konuk olan Sarp Levendoğlu, çocuk sahibi olmak istemediğini açıkladı. Çocuk sahibi olmak istememesinin sebebi olarak sunduğu gerekçe ise afallattı. 

Gelin, Levendoğlu neler demiş beraber görelim...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O Şimdi Asker, Emret Komutanım, Alparslan: Büyük Selçuklu, Gecenin Ucunda ve en son da Teşkilat dizisinde izlediğimiz Sarp Levendoğlu, senelerdir sektörün sevilen simalarından biliyosunuz.

O Şimdi Asker, Emret Komutanım, Alparslan: Büyük Selçuklu, Gecenin Ucunda ve en son da Teşkilat dizisinde izlediğimiz Sarp Levendoğlu, senelerdir sektörün sevilen simalarından biliyosunuz.

Özelikle Küçük Ağa dizisindeki rolü ve Birce Akalay'la tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Levendoğlu diziden bir de aşk çıkarmıştı hatırlarsanız.

Özelikle Küçük Ağa dizisindeki rolü ve Birce Akalay'la tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Levendoğlu diziden bir de aşk çıkarmıştı hatırlarsanız.

Dizide yakınlaşıp aşık olan çift, 2014'te evlenmiş 2017'de ise boşanmaya karar vermişti.

Dizide yakınlaşıp aşık olan çift, 2014'te evlenmiş 2017'de ise boşanmaya karar vermişti.

Begüm Birgören'le daha önce de uzun soluklu bir aşk yaşayan Sarp Levendoğlu, Birce Akalay'dan sonra en çok Derya Şensoy'la ilişkisiyle konuşulmuştu.

Begüm Birgören'le daha önce de uzun soluklu bir aşk yaşayan Sarp Levendoğlu, Birce Akalay'dan sonra en çok Derya Şensoy'la ilişkisiyle konuşulmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda ise İstanbul'un kalabalığından kaçıp Datça'ya yerleştiğini açıklamış, köy hayatının güzelliklerinden bahsetmişti.

Geçtiğimiz haftalarda ise İstanbul'un kalabalığından kaçıp Datça'ya yerleştiğini açıklamış, köy hayatının güzelliklerinden bahsetmişti.

''45 yaşındayım ve daha sağlıklı bir yaşam için buradayım. Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum. Trafik yok, istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bu, gerçekten büyük bir lüks. Datça’da şöhretin bir değeri yok. Pahalı arabalarınızı sergileyebileceğiniz bir bar yok. Restoranlarda herkes rahat. Bu, benim için huzurlu bir ortam'' demişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun süredir herhangi bir televizyon programına konuk olmayan Sarp Levendoğlu, geçtiğimiz saatlerde Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk oldu.

Uzun süredir herhangi bir televizyon programına konuk olmayan Sarp Levendoğlu, geçtiğimiz saatlerde Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk oldu.

Gündem olmasını sağlayan ise yine açıklamalarından biriydi...

Çocuk sahibi olmak istemediğini açıklayan Sarp Levendoğlu'nun bugüne kadar eşi benzeri duyulmamış tuhaf gerekçesi afallattı.

Çocuk sahibi olmak istemediğini açıklayan Sarp Levendoğlu'nun bugüne kadar eşi benzeri duyulmamış tuhaf gerekçesi afallattı.

Sörfe düşkünlüğüyle bilinen Levendoğlu, 'Çocuğum olsa, sörfe çıktığımda hastalandı diyelim, çocuğu hastaneye götürmek zorundasın. Sörf yapamam. Bu yüzden çocuğum olsun istemiyorum.' açıklamasında bulundu... Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın