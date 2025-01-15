Bu Kadar Büyüdüğüne İnanamayacaksınız: Okan Bayülgen'e Kopyası Kadar Benzeyen Kızı İstanbul'u Görmeniz Lazım!

2008 yılında Şirin Ediger'le bir evlilik yapan ve bu evlilikten de İstanbul adında bir kızı olan Okan Bayülgen, kızını hep gözlerden uzak tutmayı tercih etti.

Fakat geçtiğimiz günlerde Saba Tümer'e konuk olduğunda güzel kızı İstanbul'dan da bahsetti. İstanbul'u övgüye boğan Okan Bayülgen'in gururlu baba tavırları gözden kaçmadı.

En son mini mini hallerini gördüğümüz İstanbul'un son hali de merak konusu oldu. Annesi Şirin Ediger'in sosyal medya hesabında birçok güncel fotoğrafı bulunan İstanbul'un son hali 'resmen babasının kopyası olmuş' dedirtti!