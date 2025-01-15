Bu Kadar Büyüdüğüne İnanamayacaksınız: Okan Bayülgen'e Kopyası Kadar Benzeyen Kızı İstanbul'u Görmeniz Lazım!
Bu Kadar Büyüdüğüne İnanamayacaksınız: Okan Bayülgen'e Kopyası Kadar Benzeyen Kızı İstanbul'u Görmeniz Lazım!
2008 yılında Şirin Ediger'le bir evlilik yapan ve bu evlilikten de İstanbul adında bir kızı olan Okan Bayülgen, kızını hep gözlerden uzak tutmayı tercih etti.
Fakat geçtiğimiz günlerde Saba Tümer'e konuk olduğunda güzel kızı İstanbul'dan da bahsetti. İstanbul'u övgüye boğan Okan Bayülgen'in gururlu baba tavırları gözden kaçmadı.
En son mini mini hallerini gördüğümüz İstanbul'un son hali de merak konusu oldu. Annesi Şirin Ediger'in sosyal medya hesabında birçok güncel fotoğrafı bulunan İstanbul'un son hali 'resmen babasının kopyası olmuş' dedirtti!
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Sunduğu şovlarda birbirinden ünlü konuklarına yönelttiği dobra sorular ve hiç beklenmedik anda gelen laf sokuşlarıyla meşhur Okan Bayülgen, senelerdir sunuculuk dünyasının mihenk taşlarından biri biliyorsunuz.
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Senelerdir oyunculuğu ve özel hayatının detaylarıyla da öne çıkan Bayülgen, 2008 yılında Şirin Ediger'le bir evlilik yapmıştı hatırlarsanız.
Bu evlilikten oldukça sıra dışı bir seçim yaparak İstabul adını verdikleri bir de kızları olmuştu.
2014'te boşanan ikili, kızları İstanbul'u hep gözlerden uzak tuttu. En son mini mini haliyle gördüğümüz İstanbul'un koca kız olduğunu ise yeni idrak ettik!
Geçtiğimiz günlerde Saba Tümer'e konuk olan Okan Bayülgen, kızı İstanbul'dan binbir övgüyle bahsetti. Kızıyla gurur duyan bir baba olduğu çok belli olan Bayülgen, "
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Buyurun, önce o anları beraber izleyelim...👇
Programın İstanbul'la ilgili kısmına denk gelen herkes de İstanbul'u merak etti tabii. Anne Şirin Ediger'in hesabı açık olduğundan Bayülgen'in kızının son haline ulaşmak da zor olmadı.
Kocaman bir kız olan 15 yaşındaki İstanbul'un babasına benzerliği 👇
Ve artık su gibi bir genç kız olduğu gerçeği zamanın hızını derinden sorgulattı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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