Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanımı Bedia Ener'in Vefatını Es Geçen Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır Tepki Çekti!
Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanımı Bedia Ener'in Vefatını Es Geçen Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır Tepki Çekti!
Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanımı, usta oyuncu Bedia Ener'i geçtiğimiz saatlerde kaybettik. Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınan Bedia Ener, alkışlar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
Dört sene boyunca beraber rol aldığı Yaprak Dökümü dizisindeki rol arkadaşlarından cenazede hazır bulunan tek kişi Halil Ergün'dü. Arkadaşını gözyaşları içinde yolculayan Ergün'ün Yaprak Dökümü ekibine sitemi ses getirmişti. Sosyal medya kullanıcıları hala herhangi bir paylaşım yapmayan Necla ve Leyla'ya, yani Gökçe Bahadır ile Fahriye Evcen'e dikkat çekti!
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Türk televizyon tarihinin efsane dizileri arasındaki Yaprak Dökümü'nde hayat verdiği Neyyir Hanım karakteriyle kalbimizde taht kuran usta oyuncu Bedia Ener'i geçtiğimiz saatlerde ne yazık ki kaybettik.
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Yaprak Dökümü ekibinden Bedia Ener'i son yolculuğuna uğurlamak için cenazede hazır bulunan tek Yaprak Dökümü'nün Alı Rıza Bey'i Halil Ergün'dü.
Cenazeye Halil Ergün dışında ekipten kimse katılmadı fakat taziyelerini sosyal medya hesaplarından iletenler oldu. Bir dönem Bedia Ener'le yaşadığı atışma yüzünden gündeme gelen dizinin Sedef'i Seda Demir'de o isimlerden biriydi.
Bedia Ener'in vefatını görmezden gelmeyen iki isim daha vardı. Dizinin en sevilmeyen bir numaralı karakteri Oğuz'u canlandıran Tolga Karel...
Ve en sevilmeyen ikinci karakteri Ferhunde'yi canlandıran Deniz Çakır 👇
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Yaprak Dökümü'nün kız kardeşleri Leyla ve Necla'yı canlandıran Gökçe Bahadır ile Fahriye Evcen'den ise ses seda çıkmadı. Şu kadrodan çıkıp en çok parlayan isimler arasına giren ikilinin sessizliği sosyal medya kullanıcılarını rahatsız etti.
Buyurun, gelen yorumlara beraber bakalım... 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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