Yasa Dışı Bahis Reklamı Suçlamasıyla Tutuklanmıştı: Cezaevindeki Kerimcan Durmaz'dan İlk Açıklama!
Yasa Dışı Bahis Reklamı Suçlamasıyla Tutuklanmıştı: Cezaevindeki Kerimcan Durmaz'dan İlk Açıklama!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.
7 Ocak'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Kerimcan Durmaz'dan ilk açıklama geldi. Bugün görüşüne giden ablası Neşe Fişek aracılığıyla bir mesaj gönderen Kerimcan Durmaz, güçlü durmaya çalıştığını ve adaletin tecelli edeceğine inandığını belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılar önce çektiği makyaj videolarıyla hayatımıza giren, uzunca bir süre ünlü isimlerle arasından su sızmayan ve gün geçtikçe popülerleşen Kerimcan Durmaz, uçaktaki talihsiz paylaşımının ardından bir süre gözden kaybolmayı tercih etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz sene ülkeye temelli dönen Kerimcan Durmaz, biricik arkadaşı Samet Liçina'yla çektiği vlog'lar ve şarkılarıyla popülaritesini ikiye katlamış, aramıza hızlı bir dönüş yapmıştı.
Kendisi için her şey yolunda gidiyordu ki geçtiğimiz günlerde bir anda hayatı tepetaklak oldu. Malta'daki konserinde yasa dışı bahis sitesinin logosunun önündeki pozları hızla yayılan Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamı suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.
Geçtiğimiz saatlerde kendisini ziyaret eden Samet Liçina, Kerimcan Durmaz'ın sağlığının iyi olduğunu fakat çok üşüdüğünü söylediğini gözyaşları içinde dile getirmişti.
Birkaç dakika önce cezaevindeki Kerimcan Durmaz'ın ta kendisinden de açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün Kerimcan Durmaz'ın görüşüne giden ablası Neşe Fişek, kardeşinin kendisine ilettiği mesajı sosyal medya hesabında paylaştı.
Durmaz, "İyiyim ve güçlü kalmaya devam ediyorum. Adaletin er ya da geç yerini bulacağına olan inancım tam" diyerek sevenlerine seslendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın