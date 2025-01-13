"Bulun Bu Çocuğu": Engin Öztürk'ün Benzincide Çektirdiği Fotoğrafta Tüm Gözler Hayranının Karizmasına Kaydı!

Şimdilerde Sandık Kokusu'nda Özge Özpirinçci'yle partner olan Engin Öztürk'ün karizması son zamanlarda hiç olmadığı kadar popüler!

Her zaman en yakışıklı oyuncular arasında gösterilen Öztürk'e yükselenlerin çok olduğu şu dönemde geçtiğimiz saatlerde yaşananlar ise şaşırtıcı 🙈

Buyurun gelin, Engin Öztürk'ün benzincide hayranıyla çektirdiği fotoğrafta tüm gözler nasıl da beyefendiye kaymış hatta beyefendi X ahalisini ayağa kaldırmış beraber görelim!