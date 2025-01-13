"Bulun Bu Çocuğu": Engin Öztürk'ün Benzincide Çektirdiği Fotoğrafta Tüm Gözler Hayranının Karizmasına Kaydı!
"Bulun Bu Çocuğu": Engin Öztürk'ün Benzincide Çektirdiği Fotoğrafta Tüm Gözler Hayranının Karizmasına Kaydı!
Şimdilerde Sandık Kokusu'nda Özge Özpirinçci'yle partner olan Engin Öztürk'ün karizması son zamanlarda hiç olmadığı kadar popüler!
Her zaman en yakışıklı oyuncular arasında gösterilen Öztürk'e yükselenlerin çok olduğu şu dönemde geçtiğimiz saatlerde yaşananlar ise şaşırtıcı 🙈
Buyurun gelin, Engin Öztürk'ün benzincide hayranıyla çektirdiği fotoğrafta tüm gözler nasıl da beyefendiye kaymış hatta beyefendi X ahalisini ayağa kaldırmış beraber görelim!
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Fatmagül'ün Suçu Ne?, Hatırla Gönül, Muhteşem Yüzyıl, Hakan: Muhafız gibi dizilerdeki performanslarıyla öne çıkan, ülkenin en yakışıklıları listesinde de rahat rahat ilk 10'a giren Engin Öztürk'ü tanımayan yoktur.
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Şimdilerde Sandık Kokusu'nda Özge Özpirinçci'yle beraber izlediğimiz Öztürk'ün yakışıklılığına ve karizmasına nedense bir ayrı düşülüyor.
Ne zaman yeni bir poz paylaşsa olay yaratan Engin Öztürk'ün bugün gündemimizde olmasının sebebi ise ilk defa kendisi değil. Öztürk, geçtiğimiz saatlerde bir benzin istasyonunda hayranıyla fotoğraf çektirdi!
Gözlerin Engin Öztürk'te olması beklenirken, tüm gözler benzincide çalışan beyefendiye kaydı! İsim kartından adının İshak olduğu öğrenilen beyefendi sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirdi 😂
Buyrun, kimler ne demiş beraber görelim! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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