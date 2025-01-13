"Sürpriz Var Beklemede Kal" Demişti: Birsen Altuntaş'la Birbirine Giren Elçin Sangu Belgelerle Konuştu!
"Sürpriz Var Beklemede Kal" Demişti: Birsen Altuntaş'la Birbirine Giren Elçin Sangu Belgelerle Konuştu!
Dün akşam saatlerinde X hesabından dizi sektöründeki 'tekelleşme' iddiaları hakkında uzunca bir analiz yapan Elçin Sangu, bir anda gecenin gündemine oturmuştu.
İlk önce Rasim Ozan Kütahyalı'yla atışan Elçin Sangu, Birsen Altuntaş'ın taş atmasıyla beraber X'te hararetli bir tartışmanın içine girmişti.
Gece, Sangu'nun Altuntaş'a 'Yarın sana küçük bir sürprizim var, beklemede kal' demesiyle sona ermiş, hepimizi de merakta bırakmıştı. Sangu'nun sürpriz paketi geçtiğimiz dakikalarda elimize ulaştı. Gelin, neler olmuş beraber bakalım!
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Günlerdir gündemi meşgul eden hatta oyuncularımız arasında taraflarını belli ettikleri bir tartışmaya dönen dizi sektöründeki "tekelleşme" iddialarına dün gece bir yorum da Elçin Sangu'dan gelmişti.
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Sangu'nun analizi büyük ses getirdi, ilk önce Rasim Ozan Kütahyalı'yla atışan Elçin Sangu, birkaç saat içerisinde kendisini Birsen Altuntaş'ın başlattığı bir tartışmanın içinde buldu.
Şimdi konuya bağlı kalmak adına gece en son hangi tweetle kapanmıştı bir hatırlayalım. Elçin Sangu, Birsen Altuntaş'a "Yarın sana küçük bir sürprizim olacak beklemede kal" demişti. Birsen Altuntaş da Elçin Sangu'nun asıl derdinin kendi menajerine karşı kaybettiği dava olduğunu iddia etmişti.
Elçin Sangu sözünden dönmedi. "Sürprizini" geçtiğimiz dakikalarda paylaştı. Davanın belgelerini sunan Elçin Sangu;
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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