onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Sürpriz Var Beklemede Kal" Demişti: Birsen Altuntaş'la Birbirine Giren Elçin Sangu Belgelerle Konuştu!

"Sürpriz Var Beklemede Kal" Demişti: Birsen Altuntaş'la Birbirine Giren Elçin Sangu Belgelerle Konuştu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.01.2025 - 13:33

Dün akşam saatlerinde X hesabından dizi sektöründeki 'tekelleşme' iddiaları hakkında uzunca bir analiz yapan Elçin Sangu, bir anda gecenin gündemine oturmuştu. 

İlk önce Rasim Ozan Kütahyalı'yla atışan Elçin Sangu, Birsen Altuntaş'ın taş atmasıyla beraber X'te hararetli bir tartışmanın içine girmişti.

Gece, Sangu'nun Altuntaş'a 'Yarın sana küçük bir sürprizim var, beklemede kal' demesiyle sona ermiş, hepimizi de merakta bırakmıştı. Sangu'nun sürpriz paketi geçtiğimiz dakikalarda elimize ulaştı. Gelin, neler olmuş beraber bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Günlerdir gündemi meşgul eden hatta oyuncularımız arasında taraflarını belli ettikleri bir tartışmaya dönen dizi sektöründeki "tekelleşme" iddialarına dün gece bir yorum da Elçin Sangu'dan gelmişti.

Günlerdir gündemi meşgul eden hatta oyuncularımız arasında taraflarını belli ettikleri bir tartışmaya dönen dizi sektöründeki "tekelleşme" iddialarına dün gece bir yorum da Elçin Sangu'dan gelmişti.

"Tekelleşme" iddialarının altının boş olmadığını vurgulayan ve konunun özünü bozan açıklamalarda bulunana meslektaşlarına da taş atan Sangu'nun koca bir analiz yaptığı flood'una bu içeriğimizde yer vermiştik:

Sangu'nun analizi büyük ses getirdi, ilk önce Rasim Ozan Kütahyalı'yla atışan Elçin Sangu, birkaç saat içerisinde kendisini Birsen Altuntaş'ın başlattığı bir tartışmanın içinde buldu.

Sangu'nun analizi büyük ses getirdi, ilk önce Rasim Ozan Kütahyalı'yla atışan Elçin Sangu, birkaç saat içerisinde kendisini Birsen Altuntaş'ın başlattığı bir tartışmanın içinde buldu.

Altuntaş da Sangu da oldukça sert çıkışlarda bulundu. X'i ayağa kaldıran kavganın tüm detayları da bu içeriğimizde mevcut:

Şimdi konuya bağlı kalmak adına gece en son hangi tweetle kapanmıştı bir hatırlayalım. Elçin Sangu, Birsen Altuntaş'a "Yarın sana küçük bir sürprizim olacak beklemede kal" demişti. Birsen Altuntaş da Elçin Sangu'nun asıl derdinin kendi menajerine karşı kaybettiği dava olduğunu iddia etmişti.

Şimdi konuya bağlı kalmak adına gece en son hangi tweetle kapanmıştı bir hatırlayalım. Elçin Sangu, Birsen Altuntaş'a "Yarın sana küçük bir sürprizim olacak beklemede kal" demişti. Birsen Altuntaş da Elçin Sangu'nun asıl derdinin kendi menajerine karşı kaybettiği dava olduğunu iddia etmişti.

Elçin Sangu sözünden dönmedi. "Sürprizini" geçtiğimiz dakikalarda paylaştı. Davanın belgelerini sunan Elçin Sangu;

Elçin Sangu sözünden dönmedi. "Sürprizini" geçtiğimiz dakikalarda paylaştı. Davanın belgelerini sunan Elçin Sangu;

'Buraya bir magazin dedikodusu tabii ki bırakmayacağım. Dün dediğim gibi yalan yanlış bilgilerle yalan haber yapan bir insansın demiştim. Bu da belgesi. 8 yıldır bununla uğraşıyoruz. Ama zorbalık yapmak için yalan haber yapıyorsun.Bu dava ben ve tüm oyuncular için emsal niteliğinde olacak önemli bir davadır. Senin ve senin gibilerin dedikodu malzemesi olamayacak kadar mühimdir sektör adına.' açıklamasında bulundu.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
34
11
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın