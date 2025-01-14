Dizinin Neyyir Hanımını Gözyaşlarıyla Uğurlayan Halil Ergün'den Cenazeye Gelmeyen Yaprak Dökümü Ekibine Sitem!
Dizinin Neyyir Hanımını Gözyaşlarıyla Uğurlayan Halil Ergün'den Cenazeye Gelmeyen Yaprak Dökümü Ekibine Sitem!
Geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybeden usta oyuncu Bedia Ener, son yolculuğuna uğurlandı. Yaprak Dökümü'nde dört sene boyunca beraber çalıştığı, dizinin Ali Rıza Bey'i Halil Ergün de oradaydı.
Arkadaşını gözyaşlarıyla uğurlayan Halil Ergün, Snob Magazin'e verdiği röportajda cenazeye katılmayan Yaprak Dökümü ekibine ağır bir sitemde bulundu...
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Efsane dizi Yaprak Dökümü'ndeki Neyyir Hanım karakteriyle kalbimizde taht kuran usta oyuncu Bedia Ener'i ne yazık ki geçtiğimiz saatlerde kaybettik.
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Bir süre önce kanserle mücadele ettiğini göğsünün alındığını ve kemoterapi tedavisi gördüğünü belirten Bedia Ener, 70 yaşında hayatını kaybetti.
Dizinin Ali Rıza Bey'i Halil Güner, Bedia Ener'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Hatta gözyaşlarını tutamadığı anlar hepimizi kahretmişti.
Arkadaşının cenazesinde muhabirlere konuşan Halil Ergün'ün Yaprak Dökümü ekibine sitemi dikkat çekti.
2006-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarına damgasını vuran ve kadrosunda Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır, Deniz Çakır gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü ekibinden hiçkimsenin gelmeyişi hakkında iki çift lafı olan Halil Güner, "Bilemem, onların tasarrufudur" dedi ve ekipten kimsenin kendisini arayıp sormadığını da belirtti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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