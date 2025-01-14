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ID İletişim Oyuncusu Halit Ergenç'ten "25 Yıllık Dostu" Menajer Ayşe Barım'a Tam Destek!

ID İletişim Oyuncusu Halit Ergenç'ten "25 Yıllık Dostu" Menajer Ayşe Barım'a Tam Destek!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.01.2025 - 20:12

Günlerdir konuşulan dizi sektöründeki 'tekelleşme' iddiaları ve iddiaların ön yüzünde bulunan Ayşe Barım ile ortak kurucusu olduğu ID İletişim ajansı, ünlüler arasında büyük bir tartışmaya yol açmış durumda.

Hemen hemen tüm ünlülerin tarafını belli ettiği olayda ilk adımı atan ID İletişim oyuncuları olmuş, iddiaları yalanlayan bir açıklamayı neredeyse tüm kadro hep beraber paylaşmışlardı hatırlarsanız. 

ID İletişim bünyesindeki Halit Ergenç ise sessiz kalmıştı. Geçtiğimiz dakikalarda yeni dizisi Adsız Aşıklar'ın galasında görüntülenen Halit Ergenç, konuya ilişkin sorulara cevap verdi. '25 yıllık dostu' Ayşe Barım'ın arkasında durdu.

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Dizi sektöründeki çarpıklık ve "tekelleşme" iddiaları sebebiyle Rekabet Kurumunun başlattığı soruşturmayı günlerdir konuşuyoruz. Hemen hemen tüm yapım ve menajerlik şirketlerinin incelemeye alındığı soruşturmanın ön yüzünde ise Ayşe Barım, ID İletişim ajansı ve oyuncusu Serenay Sarıkaya'yı görüyoruz.

Dizi sektöründeki çarpıklık ve "tekelleşme" iddiaları sebebiyle Rekabet Kurumunun başlattığı soruşturmayı günlerdir konuşuyoruz. Hemen hemen tüm yapım ve menajerlik şirketlerinin incelemeye alındığı soruşturmanın ön yüzünde ise Ayşe Barım, ID İletişim ajansı ve oyuncusu Serenay Sarıkaya'yı görüyoruz.

Konu epey karışık ve uzun. Hala tüm detaylara yeterince hakim olmadığını düşünen varsa aşağıdaki içeriğimizde başından sonuna olayı anlatmıştık:

Ünlü isimler arasında büyük bir tartışma başlatan "tekelleşme" iddiaları, herkesin eteğindeki taşları dökmesine sebep olmuştu. ID İletişim oyuncuları kesin bir dille iddiaları yalanlayıp başka bir yorumda bulunmamayı tercih ederken Demet Evgar, Burcu Biricik, Afra Saraçoğlu, Gonca Vuslateri ve Elçin Sangu gibi isimler konunun magazinselleşmeden ele alınması gerektiğini ve tekelleşmenin sektörün bir gerçeği olduğunu vurgulamıştı.

Ünlü isimler arasında büyük bir tartışma başlatan "tekelleşme" iddiaları, herkesin eteğindeki taşları dökmesine sebep olmuştu. ID İletişim oyuncuları kesin bir dille iddiaları yalanlayıp başka bir yorumda bulunmamayı tercih ederken Demet Evgar, Burcu Biricik, Afra Saraçoğlu, Gonca Vuslateri ve Elçin Sangu gibi isimler konunun magazinselleşmeden ele alınması gerektiğini ve tekelleşmenin sektörün bir gerçeği olduğunu vurgulamıştı.

ID İletişim bünyesindeki oyuncular neredeyse tam kadro konuya ilişkin açıklamayı paylaşmışken Halit Ergenç sessiz kalmayı tercih etmişti.

ID İletişim bünyesindeki oyuncular neredeyse tam kadro konuya ilişkin açıklamayı paylaşmışken Halit Ergenç sessiz kalmayı tercih etmişti.

Eşi Bergüzar Korel ile beraber Ayşe Barım'la çalışan Ergenç, geçtiğimiz dakikalar Muhabir Online kameramanları tarafından Adsız Aşıklar galasında görüntülendi.

Eşi Bergüzar Korel ile beraber Ayşe Barım'la çalışan Ergenç, geçtiğimiz dakikalar Muhabir Online kameramanları tarafından Adsız Aşıklar galasında görüntülendi.

Ayşe Barım ve beraber çalıştığı ID İletişim ajansı hakkındaki sorulara cevap veren Halit Ergenç, "25 yıllık dostu" Ayşe Barım'ın arkasında durdu.

Ayşe Barım ve beraber çalıştığı ID İletişim ajansı hakkındaki sorulara cevap veren Halit Ergenç, "25 yıllık dostu" Ayşe Barım'ın arkasında durdu.

Ergenç, 'Ayşe benim neredeyse 25 yıllık arkadaşım, menajerim. Benim tanıdığım ender, dürüst insanlardan biridir. Şu an olan olaylar, bu üzerlerine atfedilen ahlaksız birtakım senaryolar bunlar gerçekten çok ağır. Hiç hak etmediğini düşünüyorum Ayşe'nin. Rekabet Kurumunun getirdiği bir soruşturma var, ki bu 20 civarında şirkete giden genel bir araştırma. Sanki bunların sadece ID'yle bir alakası varmış gibi bir algı oluşuyor fakat böyle bir şey yok. Bir insanın işini iyi yapması söylenen her şeyin aksine bir suç değildir. Tabii ki ortada bir dava var, taraflar var. Belki bir şey söylemem doğru değil benim ama haksız buluyorum tüm bu yaşananları. Sektörde oturması gereken bir sürü şey var ama genel olarak konuşursak bu zor bir piyasa, bütün dünyada böyle.'

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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