ID İletişim Oyuncusu Halit Ergenç'ten "25 Yıllık Dostu" Menajer Ayşe Barım'a Tam Destek!
ID İletişim Oyuncusu Halit Ergenç'ten "25 Yıllık Dostu" Menajer Ayşe Barım'a Tam Destek!
Günlerdir konuşulan dizi sektöründeki 'tekelleşme' iddiaları ve iddiaların ön yüzünde bulunan Ayşe Barım ile ortak kurucusu olduğu ID İletişim ajansı, ünlüler arasında büyük bir tartışmaya yol açmış durumda.
Hemen hemen tüm ünlülerin tarafını belli ettiği olayda ilk adımı atan ID İletişim oyuncuları olmuş, iddiaları yalanlayan bir açıklamayı neredeyse tüm kadro hep beraber paylaşmışlardı hatırlarsanız.
ID İletişim bünyesindeki Halit Ergenç ise sessiz kalmıştı. Geçtiğimiz dakikalarda yeni dizisi Adsız Aşıklar'ın galasında görüntülenen Halit Ergenç, konuya ilişkin sorulara cevap verdi. '25 yıllık dostu' Ayşe Barım'ın arkasında durdu.
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Dizi sektöründeki çarpıklık ve "tekelleşme" iddiaları sebebiyle Rekabet Kurumunun başlattığı soruşturmayı günlerdir konuşuyoruz. Hemen hemen tüm yapım ve menajerlik şirketlerinin incelemeye alındığı soruşturmanın ön yüzünde ise Ayşe Barım, ID İletişim ajansı ve oyuncusu Serenay Sarıkaya'yı görüyoruz.
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Ünlü isimler arasında büyük bir tartışma başlatan "tekelleşme" iddiaları, herkesin eteğindeki taşları dökmesine sebep olmuştu. ID İletişim oyuncuları kesin bir dille iddiaları yalanlayıp başka bir yorumda bulunmamayı tercih ederken Demet Evgar, Burcu Biricik, Afra Saraçoğlu, Gonca Vuslateri ve Elçin Sangu gibi isimler konunun magazinselleşmeden ele alınması gerektiğini ve tekelleşmenin sektörün bir gerçeği olduğunu vurgulamıştı.
ID İletişim bünyesindeki oyuncular neredeyse tam kadro konuya ilişkin açıklamayı paylaşmışken Halit Ergenç sessiz kalmayı tercih etmişti.
Eşi Bergüzar Korel ile beraber Ayşe Barım'la çalışan Ergenç, geçtiğimiz dakikalar Muhabir Online kameramanları tarafından Adsız Aşıklar galasında görüntülendi.
Ayşe Barım ve beraber çalıştığı ID İletişim ajansı hakkındaki sorulara cevap veren Halit Ergenç, "25 yıllık dostu" Ayşe Barım'ın arkasında durdu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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