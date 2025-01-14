ID İletişim Oyuncusu Halit Ergenç'ten "25 Yıllık Dostu" Menajer Ayşe Barım'a Tam Destek!

Ergenç, 'Ayşe benim neredeyse 25 yıllık arkadaşım, menajerim. Benim tanıdığım ender, dürüst insanlardan biridir. Şu an olan olaylar, bu üzerlerine atfedilen ahlaksız birtakım senaryolar bunlar gerçekten çok ağır. Hiç hak etmediğini düşünüyorum Ayşe'nin. Rekabet Kurumunun getirdiği bir soruşturma var, ki bu 20 civarında şirkete giden genel bir araştırma. Sanki bunların sadece ID'yle bir alakası varmış gibi bir algı oluşuyor fakat böyle bir şey yok. Bir insanın işini iyi yapması söylenen her şeyin aksine bir suç değildir. Tabii ki ortada bir dava var, taraflar var. Belki bir şey söylemem doğru değil benim ama haksız buluyorum tüm bu yaşananları. Sektörde oturması gereken bir sürü şey var ama genel olarak konuşursak bu zor bir piyasa, bütün dünyada böyle.'