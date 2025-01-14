Aldatıldığını Televizyondan Öğrenmiş: Şebnem Ferah'a Şarkılar Yazdıran Süha Yavuz ve Ebru Gündeş İhaneti!
Aldatıldığını Televizyondan Öğrenmiş: Şebnem Ferah'a Şarkılar Yazdıran Süha Yavuz ve Ebru Gündeş İhaneti!
Kariyerine büyük acıların içinde kaldığı dönemde başlayan Şebnem Ferah'ın Kelimeler Yetse albümündeki kült birçok şarkıyı 2000'li yıllarda yaşadığı büyük ihanete ithafen yazdığını biliyor muydunuz?
Peki ya ihanetin başrolünde Ebru Gündeş'in olduğunu?
Gelin, önce aklınızı oynatmanıza sebep olacak ihanetin detaylarını beraber inceleyelim. Sonra da şarkılar yazdıran ihanetten hangi parçalar çıkmış da senelerce ciğerimizi sökmüş onu görelim.
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Hayatımıza gencecik bir kızken giren Şebnem Ferah, rock müziğin kraliçesi, yüzlerce kült şarkının sahibi oldu. Fakat tüm o insanın yüreğini yakan şarkıların arkasında koca hikayeleri vardı Şebnem Ferah'ın...
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Erken yaşta büyük acılarla yüzleşmek zorunda kalan Şebnem Ferah, 1996 yılında 24 yaşındayken çıkardığı ilk albümüyle tüm gözleri üzerine çekmişti. Bu albümdeki Deli Kızım Uyan şarkısı da o sıralar komada olan, 1998'de de hayatını kaybeden ablasınaydı.
Derken o albüm çıktı. 1996'dan 2003'e kadar 7 sene boyunca Universal Müzik'le çalışan Şebnem Ferah'ın 2001’de çıkarttığı “Perdeler” albümü iyileşmeye başladığı dönemi anlatıyordu. Ve bu süre içerisinde de Universal Müzik şirketinin sahibi Süha Yavuz'la aşk yaşadığı biliniyordu. Hatta o kadar ki bu ağır süreçten Yavuz'un desteğiyle çıkabildiği konuşuluyordu.
Derken takvim 2000 yılını, Ferah'ın Perdeler albümünün çıkışından yalnızca üç hafta sonrasını gösterdiğinde ortalığı ayağa kaldıran magazin skandalı patladı.
Perdeler albümündeki Günaydın Sevgilim şarkısını Süha Yavuz'a adayan Şebnem Ferah, hiç beklemediği anda televizyon ekranından aldatıldığını öğrendi. Hem de Ebru Gündeş'le.
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Sevgilisi Süha Yavuz, Ebru Gündeş'le birlikteliğini kameralar önünde ilan etmişti. Ebru Gündeş ise yeni aşka yelken açtıklarını kabul edip, yakında evlilik teklifinin geleceğinin sinyallerini açık açık veriyordu.
Aşk acısı başkadır... Yeniden depresyona girdi Ferah, bu seferki depresyon eve kapanmasına sebep oldu.
Hindistan’a ve Amerika’ya giderek uzunca bir arınma dönemi geçiren Şebnem Ferah, ihaneti sindirdiği dönemde yazdığı şarkıları 2003 yılında istifini hiç bozmadan, yine Universal Müzik'ten çıkardı. Kelimeler Yetse albümündeki, şimdi ne zaman dinlesek hepimizi alıp uzaklara götüren birkaç şarkı ise bizzat Ebru Gündeş ve Süha Yavuz ihanetine yazılmıştı.
Süha Yavuz'a içini döktüğü şarkı: "Ben Şarkımı Söylerken" Ferah'ın çıkışı ise oldukça sert, şarkıda aynen şöyle diyor; "İçine girdiğin küçük kaygan deliği, yeni ve büyük bir dünya mı sandın?”
Bir diğer şarkı Mayın Tarlası. Mayın Tarlası'ndaki mayınlardan biri Ebru Gündeş. Bedeni sağlam, yüreği paramparça bulunan Şebnem Ferah, yakın arkadaş olmasalar dahi o dönem sık sık denk geldiği Ebru Gündeş'e sağlam bir mesaj iletmiş aslında da biz anlamamışız.
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Gözlerimin Etrafındaki Çizgiler veya birçoğumuzun kullandığı adıyla Ben Sana Hala Aşığım. Şarkı Süha Yavuz'a, açıklamaya gerek dahi yok sanıyoruz, her bir dize acıyı iliklerimizde hissettiriyor.
Ve Babam, Oğlum. Yine insanı en derinden yakan şarkılarından biri olan Babam, Oğlum'da Süha Yavuz ve Şebnem Ferah'ın ayrılmadan kısa bir süre önce çıktığı Finlandiya tatiline gönderme var.
"Peki Ebru Gündeş bir şey dedi mi?" dediğinizi duyar gibiyiz. Şebnem Ferah, ihanetle ilgili tek kelime etmeden şarkılarını konuştururken Ebru Gündeş de Ferah şarkıları söylüyor.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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