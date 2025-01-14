"Onun Tarafından Mobbinge Uğradım" Demişti: Yaprak Dökümü'nün Sedef'i, Bedia Ener'in Ölümüne Sessiz Kalmadı
"Onun Tarafından Mobbinge Uğradım" Demişti: Yaprak Dökümü'nün Sedef'i, Bedia Ener'in Ölümüne Sessiz Kalmadı
Televizyon ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Yaprak Dökümü, tekrar bölümleriyle bile büyük bir izlenme elde ediyor. Dizideki oyuncular arasında çoğunlukla soğuk rüzgarlar estiği biliniyor. Dizinin Sedef'i Seda Demir, bundan yaklaşık 2 yıl önce dizide annesi Neyyir'i canlandıran Bedia Ener tarafından mobbinge uğradığını söylemişti. Bedia Ener'in bugün vefat haberinin gelmesinin ardından gözler Seda Demir'e çevrildi. Demir, Bedia Ener'in vefatına sessiz kalmadı.
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2006 yılında yayınlanmaya başlayan Yaprak Dökümü, aradan geçen yıllara rağmen hala ekranların en sevilen yapımlarından biri olma özelliğini taşıyor.
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Dizide rol alan oyuncuların pek çoğu günümüzde birbiriyle görüşmüyor. Bundan yaklaşık iki yıl önce dizide Sedef karakterini canlandıran Seda Demir, annesi Neyyir'e hayat veren Bedia Ener'le neden görüşmediklerini açıklamıştı.
Bedia Ener'in kendisine mobbing yaptığını söyleyen Seda Demir, " 'Sen bu sesle asla oyunculuk yapamazsın, sesin çok kötü' dedi. Ben bu yüzden 7-8 yıl sesimden nefret ettim." demişti.
Bu açıklamaların ardından da Bedia Ener iddiaları yalanlamıştı. Geçtiğimiz aylarda da konuşulan bu konunun ardından, bugün usta sanatçı Bedia Ener ne yazık ki aramızdan ayrıldı.
Bedia Ener'in vefat haberinin ardından da gözler Seda Demir'e çevrildi.
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Demir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Çok üzüldüm. Sevdiklerine Allah'tan sabır diliyorum" mesajını paylaştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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