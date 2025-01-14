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Zeynep Koçak, Film Setinde Yaşadığı Zorbalığı Yıllar Sonra Anlattı

Zeynep Koçak, Film Setinde Yaşadığı Zorbalığı Yıllar Sonra Anlattı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.01.2025 - 14:38

Dizi ve film sektöründeki tekelleşme konusu son dönemin en konuşulan olaylarından biri. Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanıdığımız Zeynep Koçak ise film setinde yaşadığı zorbalığı anlatarak bu konuya dikkat çekti. Konuşmakta zorlanan Koçak, yaşadıklarını tek tek anlattı. İşte o anlar...

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Çok Güzel Hareketler Bunlar programında hem oyunculuk hem senaristlik yapan Zeynep Koçak, programın ardından pek çok film senaryosuna imza atmıştı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programında hem oyunculuk hem senaristlik yapan Zeynep Koçak, programın ardından pek çok film senaryosuna imza atmıştı.

Sektörün başarılı isimlerinden Zeynep Koçak, son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık gündem olurken bu defa dizi ve film sektöründeki tekelleşme iddialarına yaşadığı bir zorbalıkla örnek verdi.

Sektörün başarılı isimlerinden Zeynep Koçak, son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık gündem olurken bu defa dizi ve film sektöründeki tekelleşme iddialarına yaşadığı bir zorbalıkla örnek verdi.

Bir film setinde yaşadığı zorbalığı anlatan Koçak, o anları anlatmakta güçlük çekti.

Bir film setinde yaşadığı zorbalığı anlatan Koçak, o anları anlatmakta güçlük çekti.

"Küçük Esnaf'tan sonra yazdığım onlarca işim istisnasız kabul olduğu halde ya sözleşmeden dönmesi ya sözleşmenin iptali ya da çekilmesine rağmen yayınlanmadığı bir 9 sene geçirdim"

"Küçük Esnaf'tan sonra yazdığım onlarca işim istisnasız kabul olduğu halde ya sözleşmeden dönmesi ya sözleşmenin iptali ya da çekilmesine rağmen yayınlanmadığı bir 9 sene geçirdim"

"Oynadığım bir filmin setindeki prodüksiyon amiri, sabah makyajsız gelince diğer oyuncular demoralize oluyor dedi. Ben her sabah sete makyaj yaparak gelmek zorunda kaldım"

"Oynadığım bir filmin setindeki prodüksiyon amiri, sabah makyajsız gelince diğer oyuncular demoralize oluyor dedi. Ben her sabah sete makyaj yaparak gelmek zorunda kaldım"

'Aynı setin yönetmeni senden nefret ediyorum seni sevmiyorum dedi. Ben bir buçuk ay bu sete zorbalıklara maruz kalarak oyunculuk yapmaya çalıştım. Sizden tek istediğim bu paylaşımın altına 'bu yüzden estetik yapıp duruyor' yazmayın! Ben 23 yaşında bu işe başladığımda nasıl gözüktüğümle alakalı sürekli eleştiri alacağıma dair en ufak bir fikrim yoktu.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Aykız

Makyaj yapmak yetmedi bi de estetik yaptırıp tamamıyla değişti kızcağız.