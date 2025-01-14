MasterChef Beyza, Yüzünün Yanmasının Kurgu Olduğu İddialarına Yanıt Verdi
MasterChef Beyza, Yüzünün Yanmasının Kurgu Olduğu İddialarına Yanıt Verdi
MasterChef Türkiye 2024'ün en büyük olaylarından biri hiç şüphesiz Beyza'nın yüzünü yakması olmuştu. Yüzüne kızgın yağ dökülen Beyza'nın günler süren tedaviler sonrasında yarışmaya dönmesiyle bazı izleyiciler söz konusu yanma olayının kurgu olduğunu iddia etmişti. MasterChef'teki diğer yarışmacılarla canlı yayın yapan Beyza, yüzünün yanmasına yalan denilmesine ilk kez açıklık getirdi.
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MasterChef 2024'ün en büyük olaylarından biri Beyza'nın dış çekim oyununda kızgın yağla yüzünü yakması oldu.
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Kızgın yağın yüzüne dökülmesinin ardından günlerce hastanede tedavi gören Beyza, iyileştikten sonra yarışmaya geri dönmüş ve yüzünde hiçbir iz olmaması "Kurgu mu?" sorusunu beraberinde getirmişti.
Yarışmanın bitmesinin ardından bazı MasterChef yarışmacılarıyla canlı yayında mantı yapan Beyza, bu konuya ilk kez değindi.
Yüzünün yanması olayına yalan diyenlere yanıt veren Beyza, "Maalesef yalan değil, sadece göstermedik. Ben kapattım bazı yerlerde. Fotoğraflarım var ama sosyal medyada paylaşmadım. Büyük bir şey atlattım yani." dedi.
Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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