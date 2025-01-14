Kızılcık Şerbeti'nde Ölen Görkem'in Ruhuna Lokma Döktüren Seyirci
Kızılcık Şerbeti'nde Ölen Görkem'in Ruhuna Lokma Döktüren Seyirci
Kızılcık Şerbeti'nde kendi çıkardığı yangında hayatını kaybeden Görkem karakterinin hazin sonu hepimizi şoke etmişti. Bir Şerbo izleyicisi söz konusu olayı epey içselleştirmiş olacak ki Görkem karakterinin ruhuna lokma hayrı yaptırdı. Görkem'in lokmasını yiyen Şerbo izleyicilerinin yorumları ise izleyiciyi kahkahaya boğdu.
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Cuma akşamlarına damga vurmaya devam eden Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yangın felaketiyle sarsıldı.
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Fatih'in onsuz mutlu olmasına dayanamayan Görkem'in çıkardığı yangın 4 kişinin canına mal olmuştu. Bunlardan ikisi ise babası ve kendisiydi.
Babasını kendi çıkardığı yangından kurtartmak için içeriye dalan Görkem, ölerek diziye veda ederken bir Şerbo izleyicisi yaptığı hamleyle herkesi şaşırttı.
Görkem'in ruhuna lokma döktüren seyirci o anları videoya alırken Görkem'in lokmasını yiyen Şerbo izleyicilerinin yorumları kahkaha attırdı.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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