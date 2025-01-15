Kışın Ortasında Yazı Getiren Şevval Şahin Phuket Sahilinde Kestiği Pozlarda Kusursuz Fiziğiyle Dikkat Çekti!
Kışın Ortasında Yazı Getiren Şevval Şahin Phuket Sahilinde Kestiği Pozlarda Kusursuz Fiziğiyle Dikkat Çekti!
2018'de Miss Turkey güzeli seçilen ve yıllar içerisinde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ederek kendine sağlam bir yer edinen Şevval Şahin, son zamanların en popüler isimlerinden biri.
Atttığı her adım, giydiği her kıyafet ve kusursuz fiziğiyle sık sık gündem olan Şevval Şahin bu sefer de Phuket tatilinde kestiği pozlarla konuşuluyor.
Gelin, Şahin'in hayran bırakan pozlarını beraber inceleyelim!
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2018'de Miss Turkey güzeli seçilen, diğer güzellere kıyasla sosyal medyada çok daha aktif olan ve kendine de bir yer edinen Şevval Şahin'i tanıyorsunuzdur.
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Mükemmel bir askı olan Şahin, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme oturuyor, her bir pozu da olay oluyor. Ona şüphe yok!
Dikkat çekici kombinler yapan, Türkçe ve İngilizce kelimeleri karıştırarak derdini kendine has tarzı ve diliyle anlatan Şahin, şimdilerde özel hayatıyla da merak uyandıran sosyal medya fenomenlerinin arasında yer alıyor.
Bu sefer de biz kışın ortasında donarak "yaşıyorum ben bu hayatı" hamlesi yaparak çıktığı Phuket tatiliyle gündemde kendisi.
Geçtiğimiz saatlerde "Phu Phu"suna iniş yapan Şevval Şahin'den ilk pozlar elbette gecikmedi.
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Şahin her zamanki gibi tek bir şey söylenemeyecek kadar kusursuz manken fiziğiyle hayran bıraktı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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