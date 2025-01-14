Dizi Sektöründeki "Tekelleşme" İddialarının Fazla Abartıldığını Söyleyen Hülya Avşar'dan Güç Açıklaması!
Dizi Sektöründeki "Tekelleşme" İddialarının Fazla Abartıldığını Söyleyen Hülya Avşar'dan Güç Açıklaması!
Geçtiğimiz saatlerde kızı Zehra Çilingiroğlu'nun doğum gününü kutlamak için dışarı çıkan ve bu sırada da muhabirler tarafından görüntülenen Hülya Avşar'a günlerdir gündemden düşmeyen dizi sektöründeki 'tekelleşme' iddiaları soruldu.
Konunun fazla büyütüldüğünü düşündüğünü söyleyen Avşar kızı, canı yananlar yüzünden meselenin bu kadar büyüdüğüne kanaat getirdi.
Gelin, Ayşe Barım, ID İletişim ve Serenay Sarıkaya'nın başrolündeymiş gibi gözüktüğü mesele hakkında Hülya Avşar neler demiş, beraber görelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayşe Barım, ortak kurucusu olduğu ID İletişim şirketi ve bünyesinde çalışan Serenay Sarıkaya başta olmak üzere tüm oyuncuların ön planda olduğu dizi sektöründe "tekelleşme" iddiaları aldı başını gidiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hemen hemen tüm oyuncuların katıldığı "tekelleşme" tartışması gün geçtikçe büyüyor, saatler ilerledikçe konuya dair fikrini belirten ünlüler bir bir artıyor.
Bu gece kızı Zehra'nın doğum gününü kutlamak için yemeğe çıkan Hülya Avşar, muhabirler tarafından görüntülenince "tekelleşme" iddialarının etrafında dönen tartışma da soruldu. Böylelikle Hülya Avşar da bu konuyu boş geçmemiş oldu.
Meselenin gereksiz yere büyüdüğünü ve fazla abartıldığını vurgulayan Hülya Avşar, "Bana göre çok büyütüyorlar olayları… Güçlü olan güçsüz olanları yiyecek! Canı yananların çok fazla kendilerini ortaya atmalarından dolayı bu iş bu kadar büyüdü" dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Seni de 90'larda bu ülkenin en zeki kadını diye pazarladılar Avşar kızı! Açılım zamanı Kürdo oldun, diğer zamanlar düz yalaka... Sabah akşam seni izledik sen... Devamını Gör
Bu zaten dünyanın kanunu değil mi neyi abartılı buldun ki hülyacim 😂😂
Doğanın şaşmaz kıralı sular yükselince BALIKLAR karıncaları yer sular çekilince karıncalar BALIKLARI