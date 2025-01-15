Başrol Oğlu Olacak: Zübük Filmi Yeniden Çekiliyor!
Başrol Oğlu Olacak: Zübük Filmi Yeniden Çekiliyor!
Aziz Nesin’in unutulmaz eseri Zübük, ilk olarak 1980 yılında Kemal Sunal’ın başrolüyle beyaz perdede hayat bulmuştu. Türk sinemasının en önemli eserlerinden olan Zübük, Ezel Akay’ın yönetmenliğinde yeniden çekiliyor.
KAYNAK: Ali ile Aramızda
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1980 yılında çekilen Zübük filmi, Aziz Nesin'in kaleminden çıkan hiciv dolu bir hikâye.
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Kemal Sunal'ın milletvekili İbrahim Zübükzade'ye hayat verdiği film, Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden biri arasında gösterilirken beklenmedik haber Ezel Akay'dan geldi.
Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'ın sunduğu Ali ile Aramızda programına konuk olan Ezel Akay, Zübük filminin yeniden çekileceğini duyurdu.
İbrahim Zübükzade karakterini ise Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal canlandıracak.
Ezel Akay, “Zübük karakteri, yalnızca bir dönemin değil, bugünün de siyasi ve toplumsal yapısını yansıtan evrensel bir hikâye. Ali Sunal ile bu projeyi gerçekleştirmek beni heyecanlandırıyor” sözleriyle filmin duyurusunu yaptı.
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Akay, ayrıca yıllar önce de Ali Sunal’a bu rolü teklif ettiğini ancak “Babamın oynadığı rolleri oynayamam” diyerek teklifin kabul edilmediğini açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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