Dünyayı Kasıp Kavuran Yapım Squid Game Neden Bu Kadar Popüler Oldu?

Netflix'in sevilen dizilerinden biri olan Squid Game, son yılların en çok ses getiren yapımları arasında başı çekiyor. 2021 yılında yayınlanan ilk sezonuyla birlikte adeta dünyayı sallayan dizi, ikinci sezonuyla da beğenileri topladı. Birçok konuda eleştirenler olsa da genel olarak Squid Game en popüler diziler arasında yerini aldı.

Peki, bu dizi neden bu kadar popüler oldu? Squid Game'i bu kadar başarılı yapan unsurlar nelerdi? Gelin, bu soruların cevabını birlikte arayalım!