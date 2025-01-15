Dünyayı Kasıp Kavuran Yapım Squid Game Neden Bu Kadar Popüler Oldu?
Dünyayı Kasıp Kavuran Yapım Squid Game Neden Bu Kadar Popüler Oldu?
Netflix'in sevilen dizilerinden biri olan Squid Game, son yılların en çok ses getiren yapımları arasında başı çekiyor. 2021 yılında yayınlanan ilk sezonuyla birlikte adeta dünyayı sallayan dizi, ikinci sezonuyla da beğenileri topladı. Birçok konuda eleştirenler olsa da genel olarak Squid Game en popüler diziler arasında yerini aldı.
Peki, bu dizi neden bu kadar popüler oldu? Squid Game'i bu kadar başarılı yapan unsurlar nelerdi? Gelin, bu soruların cevabını birlikte arayalım!
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''Bir yanda çocuk oyunları, bir yanda vahşet... Eğlence bunun neresinde?'' diye düşünenler için Squid Game, izleyiciye çok farklı bir tat sundu.
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Borca batmış ve hayattan ümidini kesme noktasına gelmiş insanların çocuk oyunları oynadığı ve hayatta kalmaya çalıştığı bir dünyayı bizlere gösterdi.
Fakat burada çarpıcı olan şey, çocuk oyunlarının ardından yapılan katliamdı. Zira çocukluk ve çocuklarla ilgili neredeyse her şey bize masumiyeti çağrıştırır.
Ancak Squid Game, saf duygularla oynanan bu oyunları çok çarpıcı bir fikirle soslayarak izleyicilerin karşısına çıktı: Oynanan oyunlarda kaybedenler ölüyor ve her ölen yarışmacı için katılımcıların kazanacağı para miktarı artıyor!
''Yeşil Işık, Kırmızı Işık'' ve ''Bilye'' gibi oyunlar izleyicilere çocukluğunu hatırlatırken, masum duygularla oynadığımız bu oyunların sonunda kaybedenlerin öldürülüyor olması izleyicilerin üzerinde dramatik bir etki yaratmıştı.
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Dizinin yapımcıları da bu çarpıcılığı kullanarak izleyicilerin merakını en üst seviyeye taşımayı ve izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başardı.
Hani karpuz ve peynir alakasız görünseler de birlikte çok iyi gider ya... İşte, Squid Game böyle hoş bir kontrast yakaladı. Masumane duygularla oynanan çocuk oyunlarını, sonunda kaybedenin vahşice öldürüldüğü ve hayatta kalanların ödüllendirildiği bir yapıya dönüştürdü. Bunu da başarılı hikayeler ve merak unsurlarıyla harmanladı.
Fakat sadece bu unsurlar, Squid Game'in tüm dünyada popüler olması için yeterli miydi? Elbette hayır. Daha fazlası lazımdı. Peki, dizinin bu kadar popüler olmasında başka hangi unsurlar etkili oldu? Gelin, şimdi onlara da bir bakalım👇
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Eveeeet, yazımızın sonuna geldik. Bizce saydığımız bu unsurlar Squid Game dizisinin tutmasında çok etkili oldu. Peki, sizce Squid Game'in bu kadar popüler olmasını sağlayan neydi? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!
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O kadar çok sevdim ki 3.cü sezonu iple çekiyorum 🤭🤭🤭