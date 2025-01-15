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Dünyayı Kasıp Kavuran Yapım Squid Game Neden Bu Kadar Popüler Oldu?

Dünyayı Kasıp Kavuran Yapım Squid Game Neden Bu Kadar Popüler Oldu?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
15.01.2025 - 18:29

Netflix'in sevilen dizilerinden biri olan Squid Game, son yılların en çok ses getiren yapımları arasında başı çekiyor. 2021 yılında yayınlanan ilk sezonuyla birlikte adeta dünyayı sallayan dizi, ikinci sezonuyla da beğenileri topladı. Birçok konuda eleştirenler olsa da genel olarak Squid Game en popüler diziler arasında yerini aldı.

Peki, bu dizi neden bu kadar popüler oldu? Squid Game'i bu kadar başarılı yapan unsurlar nelerdi? Gelin, bu soruların cevabını birlikte arayalım!

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''Bir yanda çocuk oyunları, bir yanda vahşet... Eğlence bunun neresinde?'' diye düşünenler için Squid Game, izleyiciye çok farklı bir tat sundu.

''Bir yanda çocuk oyunları, bir yanda vahşet... Eğlence bunun neresinde?'' diye düşünenler için Squid Game, izleyiciye çok farklı bir tat sundu.

Borca batmış ve hayattan ümidini kesme noktasına gelmiş insanların çocuk oyunları oynadığı ve hayatta kalmaya çalıştığı bir dünyayı bizlere gösterdi.

Borca batmış ve hayattan ümidini kesme noktasına gelmiş insanların çocuk oyunları oynadığı ve hayatta kalmaya çalıştığı bir dünyayı bizlere gösterdi.

Fakat burada çarpıcı olan şey, çocuk oyunlarının ardından yapılan katliamdı. Zira çocukluk ve çocuklarla ilgili neredeyse her şey bize masumiyeti çağrıştırır.

Fakat burada çarpıcı olan şey, çocuk oyunlarının ardından yapılan katliamdı. Zira çocukluk ve çocuklarla ilgili neredeyse her şey bize masumiyeti çağrıştırır.

Ancak Squid Game, saf duygularla oynanan bu oyunları çok çarpıcı bir fikirle soslayarak izleyicilerin karşısına çıktı: Oynanan oyunlarda kaybedenler ölüyor ve her ölen yarışmacı için katılımcıların kazanacağı para miktarı artıyor!

Ancak Squid Game, saf duygularla oynanan bu oyunları çok çarpıcı bir fikirle soslayarak izleyicilerin karşısına çıktı: Oynanan oyunlarda kaybedenler ölüyor ve her ölen yarışmacı için katılımcıların kazanacağı para miktarı artıyor!

''Yeşil Işık, Kırmızı Işık'' ve ''Bilye'' gibi oyunlar izleyicilere çocukluğunu hatırlatırken, masum duygularla oynadığımız bu oyunların sonunda kaybedenlerin öldürülüyor olması izleyicilerin üzerinde dramatik bir etki yaratmıştı.

''Yeşil Işık, Kırmızı Işık'' ve ''Bilye'' gibi oyunlar izleyicilere çocukluğunu hatırlatırken, masum duygularla oynadığımız bu oyunların sonunda kaybedenlerin öldürülüyor olması izleyicilerin üzerinde dramatik bir etki yaratmıştı.
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Dizinin yapımcıları da bu çarpıcılığı kullanarak izleyicilerin merakını en üst seviyeye taşımayı ve izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Dizinin yapımcıları da bu çarpıcılığı kullanarak izleyicilerin merakını en üst seviyeye taşımayı ve izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Hani karpuz ve peynir alakasız görünseler de birlikte çok iyi gider ya... İşte, Squid Game böyle hoş bir kontrast yakaladı. Masumane duygularla oynanan çocuk oyunlarını, sonunda kaybedenin vahşice öldürüldüğü ve hayatta kalanların ödüllendirildiği bir yapıya dönüştürdü. Bunu da başarılı hikayeler ve merak unsurlarıyla harmanladı.

Hani karpuz ve peynir alakasız görünseler de birlikte çok iyi gider ya... İşte, Squid Game böyle hoş bir kontrast yakaladı. Masumane duygularla oynanan çocuk oyunlarını, sonunda kaybedenin vahşice öldürüldüğü ve hayatta kalanların ödüllendirildiği bir yapıya dönüştürdü. Bunu da başarılı hikayeler ve merak unsurlarıyla harmanladı.

Fakat sadece bu unsurlar, Squid Game'in tüm dünyada popüler olması için yeterli miydi? Elbette hayır. Daha fazlası lazımdı. Peki, dizinin bu kadar popüler olmasında başka hangi unsurlar etkili oldu? Gelin, şimdi onlara da bir bakalım👇

Fakat sadece bu unsurlar, Squid Game'in tüm dünyada popüler olması için yeterli miydi? Elbette hayır. Daha fazlası lazımdı. Peki, dizinin bu kadar popüler olmasında başka hangi unsurlar etkili oldu? Gelin, şimdi onlara da bir bakalım👇

İsim Karmaşasına Yaratıcı Bir Çözüm

İsim Karmaşasına Yaratıcı Bir Çözüm

Güney Kore yapımlarında bizi en çok zorlayan şeylerden biri karakter isimleridir. İsimler bizlere oldukça uzak olduğu için aklımızda tutmamız da bir hayli zorlaşır. İşte, Squid Game buna da güzel bir çözüm buldu.

Karakterleri numaralandırdı ve böylece karakterler aklımızda daha fazla kalmaya başladı. Mesela diziyi izlemiş kişilere ana karakterin ismini sorun, birçok kişi direkt cevap vermekte zorlanacaktır. Ancak hemen hemen herkes, ana karakterin numarasının 456 olduğunu bilecektir.

Başarılı Yan Karakterleri Es Geçmeyelim

Başarılı Yan Karakterleri Es Geçmeyelim

Squid Game'in bu kadar başarılı olmasında yan karakterlerin de payı büyük. Dizide birbirinden başarılı yan karakterler var ve bu isimler kendilerini keyifle izletmeyi başarıyorlar.

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Evrensel Tema

Evrensel Tema

Squid Game dizisi; toplumsal eşitsizlik, sınıflar arası mücadele, borç batağına batmış insanlar ve ahlaki ikilemler gibi evrensel konulara odaklanıyor. 

Sadece Güney Kore'de değil, tüm dünyada izleyenlerin kendisinden bir parça bulabileceği bu temalar, farklı kültürlerden insanların kendilerini hikâyede bulmalarını sağladığı için dizinin bu kadar popüler olmasında etkili oldu.

Kore Yapımlarına Karşı Artan İlgi

Kore Yapımlarına Karşı Artan İlgi

K-pop ve Kore dramalarına olan ilginin artmasıyla birlikte, Güney Kore yapımı içeriklere olan talep de doğal olarak arttı. Squid Game de bunun ekmeğini bir güzel yiyen yapımlar arasında yerini aldı.

Sosyal Medya ve Viral Pazarlamanın Gücü

Sosyal Medya ve Viral Pazarlamanın Gücü

Netflix'in elinde zaten ''Squid Game'' gibi çok güzel bir ürün vardı. Yapmaları gereken, bu ürünü en doğru şekilde pazarlayıp insanların bu yapımı izlemesini sağlamaktı. Nitekim bunu da en iyi şekilde yaptılar. 

Hatırlarsanız, dizinin ilk sezonu yayınlandıktan kısa bir süre sonra dizinin ikonik sahneleri ve oyunları sosyal medyada viral oldu. Sosyal medyada sıkça paylaşılan meme'ler, videolar ve tartışmalar dizinin daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı.

Herkes ''Bu diziden çok bahsediliyor, ben de bir ara şunu izleyeyim'' moduna girdi. Zaten sürükleyici bir dizi olduğu için yeni izlemeye başlayanlar da başından kalkamadı. Haliyle dizinin popülerliği giderek yayıldı.

Eveeeet, yazımızın sonuna geldik. Bizce saydığımız bu unsurlar Squid Game dizisinin tutmasında çok etkili oldu. Peki, sizce Squid Game'in bu kadar popüler olmasını sağlayan neydi? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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O kadar çok sevdim ki 3.cü sezonu iple çekiyorum 🤭🤭🤭