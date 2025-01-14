Jude Law Açıkladı: Konfor Alanı Filmimiz The Holiday'deki "Rüya Ev" Aslında Yokmuş!
Jude Law Açıkladı: Konfor Alanı Filmimiz The Holiday'deki "Rüya Ev" Aslında Yokmuş!
Çoğumuzu konfor alanı filmlerinden The Holiday özellikle atmosferiyle seyirciyi resmen içine çekiyor. Özelikle Kate Winslet'ın karakterinin minik kulübesi çoğumuzun rüya evi olurken filmde rol alan Jude Law yaptığı açıklamayla tüm büyüyü bozdu. 2006 yılında vizyona giren film için yıllar sonra açıklamada bulunan Law, o evin aslında olmadığını anlattı.
KAYNAK: BBC Radio
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2006 yılında vizyona giren The Holiday, "konfor alanı filmler" arasında başı çekiyor.
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Kate Winslet, Jude Law, Cameron Diaz ve Jack Black'in başrollerinde yer aldığı film, tatil temalı enfes bir yapım olurken filmin yakışıklı aktörü Jude Law'dan yıllar sonra üzücü bir açıklama geldi.
BBC Radio'ya konuk olan Jude Law, filmde Kate Winslet'ın canlandırdığı Iris karakterinin rüya gibi kulübesinin gerçek olmadığını açıkladı.
"Sence o kulübeyi kiralayabilir miyiz?" sorusu üzerine tüm büyüyü bozan Jude Law, "O kulübe yok" cevabını verip filmin yönetmeni Nancy Meyers'in film için bu kulübeyi inşa ettirdiğini açıkladı.
İşte o açıklama:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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