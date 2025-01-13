Kremlin Büyücüsü Filminde Vladimir Putin'i Canlandıracak Ünlü İsim Belli Oldu!
Kremlin Büyücüsü Filminde Vladimir Putin'i Canlandıracak Ünlü İsim Belli Oldu!
Kaynak: https://haberglobal.com.tr/kultur-san...
'The Wizard of Kremlin' (Kremlin Büyücüsü) adlı filmde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i canlandıracak oyuncu belli oldu. Sherlock Holmes, Captain Marvel, Büyük Budapeşte Oteli, Anna Karenina, Hugo ve Benim Aşk Pasta gibi birbirinden popüler filmlerde rol alan Jude Law, filmin başrol oyuncusu olacak.
Kaynak: Haber Global
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'Kremlin Büyücüsü' filminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i canlandıracak ünlü isim belli oldu.
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Sherlock Holmes, Captain Marvel, Büyük Budapeşte Oteli, Anna Karenina, Hugo ve Benim Aşk Pasta gibi yapımlarla tanınan Jude Law, filmin başrolü oldu.
Son olarak Star Wars: Skeleton Crew dizisinde rol alan 52 yaşındaki ünlü oyuncu, "The Wizard of Kremlin" (Kremlin Büyücüsü) filminde rol alacak.
Film için hazırlıklara başlayan ünlü oyuncu, yapımla ilgili şu sözleri söyledi:
Filmin yönetmen koltuğunda ise Olivier Assayas oturacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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