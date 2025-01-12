Türkiye'den Daha Önce Yalnızca İki Kişi Almış: Merve Dizdar Fransa'dan Şövalyelik Unvanı Alacağını Açıkladı!
Türkiye'den Daha Önce Yalnızca İki Kişi Almış: Merve Dizdar Fransa'dan Şövalyelik Unvanı Alacağını Açıkladı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=C0CLK...
Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Merve Dizdar, tüm ülkeyi gururlandırmıştı. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Dizdar, başarısına yeni başarılar eklediğini duyurdu. Oksijen TV'de Gülay Afşar'la programına konuk olan ünlü oyuncu kendisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, 'Edebiyat ve Sanat Nişanı' alacağını belirtirken bu nişanın bir şövalyelik unvanı olduğunu duyurdu. Kendisi dışında iki ünlü Türk'ün de daha önce şövalye olduğunu açıkladı.
Kaynak: Oksijen TV - Gülay Afşar'la...
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Geçtiğimiz sene Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alarak büyük bir başarı sağlayan Merve Dizdar, yeniden başarısıyla gündeme geldi.
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Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmiyle bu ödüle layık görülen Merve Dizdar, yaptığı konuşmayla da törene damga vurmuştu.
Oksijen TV'de Gülay Afşar'la programına konuk olan Merve Dizdar, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunurken önemli bir bilgiyi paylaştı.
Fransa'dan Edebiyat ve Sanat Nişanı alacağını söyleyen ünlü oyuncu, bu nişanla birlikte şövalye ilan edileceğini dile getirdi.
Ünlü oyuncu daha önce Ajda Pekkan ve Nuri Bilge Ceylan'ın da aynı nişanı alarak şövalye ilan edildiğini açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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