Türkiye'den Daha Önce Yalnızca İki Kişi Almış: Merve Dizdar Fransa'dan Şövalyelik Unvanı Alacağını Açıkladı!

Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Merve Dizdar, tüm ülkeyi gururlandırmıştı. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Dizdar, başarısına yeni başarılar eklediğini duyurdu. Oksijen TV'de Gülay Afşar'la programına konuk olan ünlü oyuncu kendisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, 'Edebiyat ve Sanat Nişanı' alacağını belirtirken bu nişanın bir şövalyelik unvanı olduğunu duyurdu. Kendisi dışında iki ünlü Türk'ün de daha önce şövalye olduğunu açıkladı.

Kaynak: Oksijen TV - Gülay Afşar'la...