onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Grammy, Oscar: Los Angeles Yangınları Ödül Törenlerinin Kaderini Değiştirebilir

Grammy, Oscar: Los Angeles Yangınları Ödül Törenlerinin Kaderini Değiştirebilir

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.01.2025 - 15:32

Los Angeles'daki yangınlar, kentin birçok farklı noktasında etkili oldu. Binlerce ev güçlü alevlere teslim olurken hayatını kaybeden kişilerin de olduğu aktarıldı. Hayatın olumsuz etkilendiği yangınlar nedeniyle, dünyanın en prestijli ödüllerinde de bazı değişiklikler olabileceği iddia ediliyor.

Hollywood kaynaklı bir site, Grammy ve Oscar Ödül Törenlerinin ertelenebileceğini belirtiyor. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles'da yangınlar 5 gündür devam ediyor.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles'da yangınlar 5 gündür devam ediyor.

Rüzgarın etkisiyle şiddeti artan alevler, yeniden yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bugüne kadar binlerce ev tahliye edildi, ABD'nin en zengin bölgesindeki evler küle döndü.

'Pasific Palisades' bölgesindeki yangın söndürme çalışmaları ise sürüyor.

'Pasific Palisades' bölgesindeki yangın söndürme çalışmaları ise sürüyor.

Milyon dolarlık lüks villaların bulunduğu bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangın, beşinci gününde hala kontrol altına alınamadı.

Hayatı olumsuz etkileyen yangınların ardından, dünyanın en prestijli ödül törenlerinin ise yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

Müzik dünyası, 67. Grammy Ödülleri için gün saymaya başladı. Grammy Ödül Töreni'nin 2 Şubat Pazar günü Los Angeles şehir merkezinde yapılması planlanıyor.

Müzik dünyası, 67. Grammy Ödülleri için gün saymaya başladı. Grammy Ödül Töreni'nin 2 Şubat Pazar günü Los Angeles şehir merkezinde yapılması planlanıyor.

Dünyaca ünlü şarkıcıları ağırlamaya hazırlanan Los Angeles'ın şu anda böyle bir programa uygun olup olmadığı ise merak konusu.

Hollywood Reporter'a konuşan kaynaklar, Grammy Ödül Töreni'nin ertelenmesi için görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Üst düzey bir yöneticinin ise Grammy'nin ertelenme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Grammy Ödülleri'nin gerçekleşmesi için ünlülerin ve ekiplerinin konaklayacağı yüzlerce otel odası gerekiyor. Ayrıca bu sene performans sergilemesi beklenen ünlü isimlerin de yangından etkilendiği aktarılıyor.

Grammy Ödülleri'nin gerçekleşmesi için ünlülerin ve ekiplerinin konaklayacağı yüzlerce otel odası gerekiyor. Ayrıca bu sene performans sergilemesi beklenen ünlü isimlerin de yangından etkilendiği aktarılıyor.

Aynı durum, diğer ödül törenleri için de geçerli.

BAFTA Ödülleri'nin Amerika partisi iptal edildi, Oscar Ödülleri'nin de ertelenmesi gündemde.

BAFTA Ödülleri'nin Amerika partisi iptal edildi, Oscar Ödülleri'nin de ertelenmesi gündemde.

Oscar için belirlenen tarih ise 2 Mart'tı. Fakat Grammy'nin ertelenmesi durumda, Oscar'ın da ertelenmesi söz konusu olacak.

Bugüne kadar Oscar ödülleri yalnızca 4 kez ertelenmişti

1928: Los Angeles’taki sel

1968: Dr. Martin Luther King Jr. suikastı

1981: Başkan Ronald Reagan’ın vurulması.

2021: COVID-19.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
oylum savrukcu

ay yangin nedeniyle odul torenleri iptal filan olursa, ve de hollywood bundan etkilenirse ne yapariz, nasil yasariz bilemiyorum. cunku hollywood muhtesem ins... Devamını Gör