Grammy, Oscar: Los Angeles Yangınları Ödül Törenlerinin Kaderini Değiştirebilir

Dünyaca ünlü şarkıcıları ağırlamaya hazırlanan Los Angeles'ın şu anda böyle bir programa uygun olup olmadığı ise merak konusu.

Hollywood Reporter'a konuşan kaynaklar, Grammy Ödül Töreni'nin ertelenmesi için görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Üst düzey bir yöneticinin ise Grammy'nin ertelenme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.