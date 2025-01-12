Grammy, Oscar: Los Angeles Yangınları Ödül Törenlerinin Kaderini Değiştirebilir
Grammy, Oscar: Los Angeles Yangınları Ödül Törenlerinin Kaderini Değiştirebilir
Los Angeles'daki yangınlar, kentin birçok farklı noktasında etkili oldu. Binlerce ev güçlü alevlere teslim olurken hayatını kaybeden kişilerin de olduğu aktarıldı. Hayatın olumsuz etkilendiği yangınlar nedeniyle, dünyanın en prestijli ödüllerinde de bazı değişiklikler olabileceği iddia ediliyor.
Hollywood kaynaklı bir site, Grammy ve Oscar Ödül Törenlerinin ertelenebileceğini belirtiyor.
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ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles'da yangınlar 5 gündür devam ediyor.
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'Pasific Palisades' bölgesindeki yangın söndürme çalışmaları ise sürüyor.
Müzik dünyası, 67. Grammy Ödülleri için gün saymaya başladı. Grammy Ödül Töreni'nin 2 Şubat Pazar günü Los Angeles şehir merkezinde yapılması planlanıyor.
Grammy Ödülleri'nin gerçekleşmesi için ünlülerin ve ekiplerinin konaklayacağı yüzlerce otel odası gerekiyor. Ayrıca bu sene performans sergilemesi beklenen ünlü isimlerin de yangından etkilendiği aktarılıyor.
BAFTA Ödülleri'nin Amerika partisi iptal edildi, Oscar Ödülleri'nin de ertelenmesi gündemde.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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ay yangin nedeniyle odul torenleri iptal filan olursa, ve de hollywood bundan etkilenirse ne yapariz, nasil yasariz bilemiyorum. cunku hollywood muhtesem ins... Devamını Gör