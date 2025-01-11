Squid Game Türkiye’de Olsaydı: Sina Özer’den Tarkan’ın Kuzu Kuzu Şarkısıyla Squid Game Yorumu
Squid Game Türkiye’de Olsaydı: Sina Özer’den Tarkan’ın Kuzu Kuzu Şarkısıyla Squid Game Yorumu
Squid Game ilk sezonuyla tüm dünyada yankı uyandırırken ikinci sezonuyla da gündemde olmayı başardı. İkinci sezonun çıkışıyla birlikte sosyal medya paylaşımlarında muhakkak Squid Game’e dair izler görüyoruz. Şimdiyse hem oyuncu hem içerik üreticisi Sina Özer’in paylaşımıyla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sina Özer Squid Game Türkiye’de olsaydı nasıl olurdu sorusuna yanıt olarak bir paylaşım yapmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ve Tarkan’dan Kuzu Kuzu şarkısını seçmişti. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın