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Squid Game Türkiye’de Olsaydı: Sina Özer’den Tarkan’ın Kuzu Kuzu Şarkısıyla Squid Game Yorumu

Squid Game Türkiye’de Olsaydı: Sina Özer’den Tarkan’ın Kuzu Kuzu Şarkısıyla Squid Game Yorumu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.01.2025 - 10:30

Squid Game ilk sezonuyla tüm dünyada yankı uyandırırken ikinci sezonuyla da gündemde olmayı başardı. İkinci sezonun çıkışıyla birlikte sosyal medya paylaşımlarında muhakkak Squid Game’e dair izler görüyoruz. Şimdiyse hem oyuncu hem içerik üreticisi Sina Özer’in paylaşımıyla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.

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Sina Özer Squid Game Türkiye’de olsaydı nasıl olurdu sorusuna yanıt olarak bir paylaşım yapmıştı.

Sina Özer Squid Game Türkiye’de olsaydı nasıl olurdu sorusuna yanıt olarak bir paylaşım yapmıştı.

Ve Tarkan’dan Kuzu Kuzu şarkısını seçmişti. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Ve Tarkan’dan Kuzu Kuzu şarkısını seçmişti. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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