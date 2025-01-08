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Kore'nin Gangman Bölgesi'ndeki Bir Mekana Squid Game Heyecanı Yaşamaya Giden Türkler O Anları Paylaştı

Kore'nin Gangman Bölgesi'ndeki Bir Mekana Squid Game Heyecanı Yaşamaya Giden Türkler O Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.01.2025 - 19:54 Son Güncelleme: 08.01.2025 - 20:07

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İlk yayınlandığı günden beri tüm dünyada büyük ses getiren Squid Game, ikinci sezonuyla da benzer bir etki yarattı. Heyecanla beklenen 2. sezonu yayınlanmadan önce pek çok reklam çalışması yapıldı bildiğiniz üzere. Ülkemizde de renkli reklam çalışmaları gerçekleştirildi, hatta güldüren anlar da yaşandı. Dizinin 2. sezonunun yayınlanmasının ardından dizi ile ilgili etkinlikler de yapılmaya başlandı. Özellikle Güney Kore'de, dizinin etkisi uzun bir süre devam edecek gibi görünüyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEfEhu...
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Seul, Gangnam'da Squid Game'deki gibi arkadaşlarınızda oyunlar oynayıp yarışabileceğiniz bir mekan açıldı.

Seul, Gangnam'da Squid Game'deki gibi arkadaşlarınızda oyunlar oynayıp yarışabileceğiniz bir mekan açıldı.

Squid Game heyecanını yaşamak için oraya giden Türkler, detayları paylaştı.

Squid Game heyecanını yaşamak için oraya giden Türkler, detayları paylaştı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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