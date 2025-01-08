Kore'nin Gangman Bölgesi'ndeki Bir Mekana Squid Game Heyecanı Yaşamaya Giden Türkler O Anları Paylaştı

İlk yayınlandığı günden beri tüm dünyada büyük ses getiren Squid Game, ikinci sezonuyla da benzer bir etki yarattı. Heyecanla beklenen 2. sezonu yayınlanmadan önce pek çok reklam çalışması yapıldı bildiğiniz üzere. Ülkemizde de renkli reklam çalışmaları gerçekleştirildi, hatta güldüren anlar da yaşandı. Dizinin 2. sezonunun yayınlanmasının ardından dizi ile ilgili etkinlikler de yapılmaya başlandı. Özellikle Güney Kore'de, dizinin etkisi uzun bir süre devam edecek gibi görünüyor.