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İngiltere'de Halkla Konuşması Yasak Olan Kraliyet Askerinin Engelli Bir Çocuk İçin Kuralları Bozduğu Anlar

İngiltere'de Halkla Konuşması Yasak Olan Kraliyet Askerinin Engelli Bir Çocuk İçin Kuralları Bozduğu Anlar

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.01.2025 - 13:34

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İngiliz kraliyet askerlerinin, sert disiplinleri ve katı kuralları ile tanınırlar. Özellikle sosyal medyada bununla ilgili sık sık videolara rastlıyoruz. Özellikle atlı askerin atlarla temas edenlere karşı sert müdahalesi gündem oluyor. Askerlerin insanlarla iletişime geçmesi yasakken hem askerlere hem atlara temas etmek yasak. Bu kuralları ihlal edenler oldukça tatsız müdahalelerle karşılaşabiliyor.

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İnsanlarla iletişim kurması yasak olan bir kraliyet askeri, engelli bir çocuk için kuralları gevşetti.

İnsanlarla iletişim kurması yasak olan bir kraliyet askeri, engelli bir çocuk için kuralları gevşetti.

Minik çocuğun selamına karşılık veren askerin o anları beğeni topladı.

Minik çocuğun selamına karşılık veren askerin o anları beğeni topladı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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