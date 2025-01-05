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Bir Yanardağın Zirvesine Tırmanan Kadının O Anlarını İzlerken Adrenalininiz Yükselecek

Bir Yanardağın Zirvesine Tırmanan Kadının O Anlarını İzlerken Adrenalininiz Yükselecek

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.01.2025 - 10:19

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Dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan yanardağlar, doğanın en etkileyici ve aynı zamanda en yıkıcı güçlerinden biridir. Bu devasa doğa harikaları, yer kabuğunun altında biriken basınç ve sıcaklık sonucu oluşur. Yanardağların patlaması, lav, kül ve gazların yüzeye çıkmasıyla sonuçlanır. Bu olaylar sırasında çevreye yayılan yoğun ısı ve enerji, çevredeki yaşamı derinden etkiler. Yanardağların patlaması aynı zamanda iklimi de etkileyebilir. Özellikle büyük patlamalar sonucunda atmosfere yayılan gazlar ve küller, güneş ışığını engelleyerek dünya genelinde hava sıcaklıklarının düşmesine neden olabilir. Ancak yanardağlar sadece yıkıcı değil, aynı zamanda yaşamı da oluşturabilir. Yanardağlar, lavların soğuyarak katılaşması sonucu yeni topraklar ve adalar oluşturur. Bu topraklar, mineral bakımından zengin olduğu için çok verimlidir. Bu nedenle, yanardağların bulunduğu bölgeler genellikle tarım için tercih edilir. Aynı zamanda her biri turistlerin de dikkatini çeker.

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Bir kadın, Endonezya'nın Kuzey Maluku bölgesinde bulunan Dukono Dağı'na tırmandı.

Bir kadın, Endonezya'nın Kuzey Maluku bölgesinde bulunan Dukono Dağı'na tırmandı.

933'ten beri patlamaya devam eden dağa bir rehber eşliğinde tırmanan kadın o anları "Annem evde güvenliğim için dua ederken ben" notuyla paylaştı.

933'ten beri patlamaya devam eden dağa bir rehber eşliğinde tırmanan kadın o anları "Annem evde güvenliğim için dua ederken ben" notuyla paylaştı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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