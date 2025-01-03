Film Sahnesi Gibi: Konya'da Bir Obruğun Oluşma Anı Kameralara Yansıdı

Obruklar, doğanın en dikkat çekici ve ürkütücü oluşumlarından biri. Bu eşsiz yapılar, doğanın gücünü gözler önüne sererken, aynı zamanda bilim insanları için de önemli bir araştırma konusu oluşturur. Obruklar, yer altı sularının kalkerli toprakları eritmesi ve bu toprakların yer çekimi etkisiyle çökmesi sonucunda meydana gelir. Bu süreç, binlerce yıl sürebilir ve sonunda derin ve geniş çukurlar oluşur. Aynı zamanda oldukça da tehlikelidir.
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Konya'da yine bir obruk meydana geldi.
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Obruğun oluşma anı bir vatandaş tarafından kaydedildi.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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