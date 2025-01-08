90'lar Neslinin Gözü Yaşlı: Yıllarca Özenle Saklanan Taso Koleksiyonu Herkesi Çocukluğuna Götürdü

90'lı yıllar, özellikle çocukluk çağını bu dönemde yaşayanlar için dolu dolu bir zaman dilimiydi. İnternetin henüz hayatımıza giriş yapmadığı bu yıllarda, çocukların en büyük eğlencesi sokak oyunlarıydı. Gün boyu süren maceralar, kahkahalar ve dostluklarla dolu sokaklar, çocukların doyasıya eğlendiği bir oyun alanıydı. Bu dönem, teknolojiye bağlı kalmadan özgürce eğlenmenin tadını çıkaran çocukların birbirinden farklı oyunları ve oyuncakları da vardı. Bunların başında da cips paketlerinden çıkan taşlar geliyordu.