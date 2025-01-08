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90'lar Neslinin Gözü Yaşlı: Yıllarca Özenle Saklanan Taso Koleksiyonu Herkesi Çocukluğuna Götürdü

90'lar Neslinin Gözü Yaşlı: Yıllarca Özenle Saklanan Taso Koleksiyonu Herkesi Çocukluğuna Götürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.01.2025 - 18:12

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90'lı yıllar, özellikle çocukluk çağını bu dönemde yaşayanlar için dolu dolu bir zaman dilimiydi. İnternetin henüz hayatımıza giriş yapmadığı bu yıllarda, çocukların en büyük eğlencesi sokak oyunlarıydı. Gün boyu süren maceralar, kahkahalar ve dostluklarla dolu sokaklar, çocukların doyasıya eğlendiği bir oyun alanıydı. Bu dönem, teknolojiye bağlı kalmadan özgürce eğlenmenin tadını çıkaran çocukların birbirinden farklı oyunları ve oyuncakları da vardı. Bunların başında da cips paketlerinden çıkan taşlar geliyordu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEcWaM...
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Bir sosyal medya kullanıcısı, abisinin çocukluğundan kalan tasa koleksiyonunu paylaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, abisinin çocukluğundan kalan tasa koleksiyonunu paylaştı.

Büyük bir özenle saklanan o koleksiyon, özellikle çocukluğu 90'lı 2000'li yıllara gelmiş olanları duygulandırdı.

Büyük bir özenle saklanan o koleksiyon, özellikle çocukluğu 90'lı 2000'li yıllara gelmiş olanları duygulandırdı.

İşte o koleksiyon;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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