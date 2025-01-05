Hayır Fakir Pastası: Vedat Milor Çocukluğumuzun Efsane Tatlısının Kökenini ve İsmini Açıkladı

Bizi çocukluğumuza götüren bazı tatlar, kokular ve nesneler var. Onlardan biri de bisküvili pasta. Bisküvili pasta, çocukluk dönemimizin unutulmaz lezzetlerinden biri. Hem lezzeti hem de pratik yapılışıyla, her yaştan insanın beğenisini kazanan bisküvili pasta, evlerimizin vazgeçilmez tatlılarından biriydi Çocukluğumuzdan yetişkinliğimize kadar uzanan bu tatlı serüven, bisküvili pastanın her daim sofralarımızda yer almasını sağladı. Bu nedenle bisküvili pasta, hem anılarımızda hem de sofralarımızda özel bir yere sahip. Peki bu pastanın asıl adını ve kökenini biliyor muydunuz?