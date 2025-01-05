Hayır Fakir Pastası: Vedat Milor Çocukluğumuzun Efsane Tatlısının Kökenini ve İsmini Açıkladı

Bizi çocukluğumuza götüren bazı tatlar, kokular ve nesneler var. Onlardan biri de bisküvili pasta. Bisküvili pasta, çocukluk dönemimizin unutulmaz lezzetlerinden biri. Hem lezzeti hem de pratik yapılışıyla, her yaştan insanın beğenisini kazanan bisküvili pasta, evlerimizin vazgeçilmez tatlılarından biriydi Çocukluğumuzdan yetişkinliğimize kadar uzanan bu tatlı serüven, bisküvili pastanın her daim sofralarımızda yer almasını sağladı. Bu nedenle bisküvili pasta, hem anılarımızda hem de sofralarımızda özel bir yere sahip. Peki bu pastanın asıl adını ve kökenini biliyor muydunuz?
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KAFA TV isimli kanalda Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Milör bizim 'fakir pastası' olarak bildiğimiz bisküvili pastanın asıl adını ve kökenini açıkladı.
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Bu tatlının aslında bir Fransız tatlısı olan Opera'nın daha basit bir versiyonu olduğunu öğrenenler biraz hayal kırıklığına uğradı.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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