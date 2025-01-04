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Bir Kent Lokantası'na Giden Vedat Milor Yemekleri Yorumladı: "40 Liraya Evde Karnını Doyuran Varsa Söylesin"

Bir Kent Lokantası'na Giden Vedat Milor Yemekleri Yorumladı: "40 Liraya Evde Karnını Doyuran Varsa Söylesin"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.01.2025 - 20:39 Son Güncelleme: 04.01.2025 - 20:53

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Ünlü gurme ve yemek eleştirmeni Vedat Milör, birçok kişi tarafından tanınan ve saygı gören bir isim. Gastronomi dünyasının en önemli figürlerinden biri olan Milör, yemeklerin inceliklerini ve lezzetlerini anlamada eşsiz bir yeteneğe sahip. Kendi televizyon programlarına ve köşe yazılarına sahip olan Milör, aynı zamanda sosyal medyada da aktif bir şekilde yer alıyor ve takipçileriyle düzenli olarak etkileşimde bulunuyor. Kendisi son zamanlarda bir lahmacuncu ile yaşadığı tatsızlık ile gündeme geldi ve yaşananlar hakkında açıklamada bulundu. Kimileri olayda Milör'ü haklı bulurken kimileri ise destek olmak için lahmacuncunun yolunu tuttu.

Sizinle burada paylaşmıştık;

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Milör, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da bulunan bir Kent Lokantası'nda yemek yedi.

Milör, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da bulunan bir Kent Lokantası'nda yemek yedi.

Yemekler hakkında da yorum yapan Milör "40 liraya evde karın doyuran varsa lütfen bize bildirin; nasıl yapıyorsunuz?" dedi.

Yemekler hakkında da yorum yapan Milör "40 liraya evde karın doyuran varsa lütfen bize bildirin; nasıl yapıyorsunuz?" dedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Çomar_Sken_Jüpiter

ekrem reisin emeklileri kent lokantasına sokmaması lazım. ulan oyu s*kene veriyorlar adam onlar için 50 liraya 3 çeşit yemek veriyor ama nedense terörist olu... Devamını Gör

Seremoni

Vedat amca onlar sogan ekmek yiyen koyun takımı (: