Vedat Milor "Ben Maymun Değilim" Çıkışı Sonrası Açıklama Yaptı, Sosyal Medyada Tartışma Büyüdü
Vedat Milor "Ben Maymun Değilim" Çıkışı Sonrası Açıklama Yaptı, Sosyal Medyada Tartışma Büyüdü
Ünlü gurme Vedat Milor, YouTube kanalı üzerinden programına devam ediyor. Gittiği farklı restoranlara kanalında yer veren Milor, son olarak İstanbul'da bir esnaf lokantasını ziyaret etti. Kilis tava ve lahmacun yiyen ünlü isim, yemeği oldukça beğendi. Fakat restoran sahibinin kendi fotoğraflarını çekmesinden rahatsız olan Milor'un video sonunda restoran sahibini azarladığı görüldü.
Vedat Milor'un 'ben maymun değilim' sözleri ise sosyal medyayı resmen ikiye böldü.
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Vedat Milor, Türkiye'de gastronomi denince akla gelen ilk isimlerden.
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Vedat Milor son olarak İstanbul'da bir restoranı ziyaret etti. Ünlü gurme denediği Kilis tava ve lahmacunu çok beğendi. Ancak videonun sonunda, restoran sahibini sert sözlerle eleştirdi.
Vedat Milor, sosyal medyada gündem olan o anların ardından bir açıklamada bulundu.
Vedat Milor'un o sözlerine ve açıklamasına ise birbirinden farklı yorumlar yapıldı.
Kimisi Milor'u desteklerken...
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Kimisi de restoran sahibinin haklı olduğunu savundu.
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Fotoğrafları izinsiz çekilen Vedat Milor mu haklı, yoksa binlerce kişi önünde azarlandığı anlar paylaşılan restoran sahibi mi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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