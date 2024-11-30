Vedat Milor "Ben Maymun Değilim" Çıkışı Sonrası Açıklama Yaptı, Sosyal Medyada Tartışma Büyüdü

Son YouTube videomda yaşanan olay sadece fotoğraf çekimi değildi. Uzun uzun (dakikalarca) farklı açılardan videoya alındım. Bu sırada mekan sahibi arkamda çalışanına ‘Tabelayı da al’ diye fısıldıyordu.

Bu davranış kurnazlıkla harmanlanmış bir zorbalık türü. Küçük yaştan beri “Aman toplum ne der?” diye düşünerek değil, “Zorbalıkla nasıl başa çıkarım?” diye hareket etmeyi seçtim. Çünkü zorbalık karşısında sessiz kalan, kazananın daima zorba olduğunu garantiler.

“Hesap Lütfen” adlı kitabımı okuyanlar, bu konudaki düşüncelerimi ve tutarlı davrandığımı zaten bilecektir.