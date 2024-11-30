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Vedat Milor "Ben Maymun Değilim" Çıkışı Sonrası Açıklama Yaptı, Sosyal Medyada Tartışma Büyüdü

Vedat Milor "Ben Maymun Değilim" Çıkışı Sonrası Açıklama Yaptı, Sosyal Medyada Tartışma Büyüdü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.11.2024 - 13:29

Ünlü gurme Vedat Milor, YouTube kanalı üzerinden programına devam ediyor. Gittiği farklı restoranlara kanalında yer veren Milor, son olarak İstanbul'da bir esnaf lokantasını ziyaret etti. Kilis tava ve lahmacun yiyen ünlü isim, yemeği oldukça beğendi. Fakat restoran sahibinin kendi fotoğraflarını çekmesinden rahatsız olan Milor'un video sonunda restoran sahibini azarladığı görüldü. 

Vedat Milor'un 'ben maymun değilim' sözleri ise sosyal medyayı resmen ikiye böldü.

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Vedat Milor, Türkiye'de gastronomi denince akla gelen ilk isimlerden.

Vedat Milor, Türkiye'de gastronomi denince akla gelen ilk isimlerden.

Yemek dünyasının en tanınmış isimlerinden olan Vedat Milor, bugüne kadar yaptığı açıklamalarla hep gündemdeki yerini korudu. Ünlü isim, şimdilerde ise YouTube kanalında restoranları ziyaret etmeye devam ediyor.

Vedat Milor son olarak İstanbul'da bir restoranı ziyaret etti. Ünlü gurme denediği Kilis tava ve lahmacunu çok beğendi. Ancak videonun sonunda, restoran sahibini sert sözlerle eleştirdi.

Vedat Milor son olarak İstanbul'da bir restoranı ziyaret etti. Ünlü gurme denediği Kilis tava ve lahmacunu çok beğendi. Ancak videonun sonunda, restoran sahibini sert sözlerle eleştirdi.

Vedat Milor, fotoğraflarının izinsiz bir şekilde çekildiğini söyleyerek restoran sahibini azarladı. 'Ben maymun değilim' diyen Vedat Milor'un karşısında restoran sahibi yalnızca 'estağfurullah' diyebildi.

O anlara buradan ulaşabilirsiniz;

Vedat Milor, sosyal medyada gündem olan o anların ardından bir açıklamada bulundu.

Vedat Milor, sosyal medyada gündem olan o anların ardından bir açıklamada bulundu.

Son YouTube videomda yaşanan olay sadece fotoğraf çekimi değildi. Uzun uzun (dakikalarca) farklı açılardan videoya alındım. Bu sırada mekan sahibi arkamda çalışanına ‘Tabelayı da al’ diye fısıldıyordu.

Bu davranış kurnazlıkla harmanlanmış bir zorbalık türü. Küçük yaştan beri “Aman toplum ne der?” diye düşünerek değil, “Zorbalıkla nasıl başa çıkarım?” diye hareket etmeyi seçtim. Çünkü zorbalık karşısında sessiz kalan, kazananın daima zorba olduğunu garantiler.

“Hesap Lütfen” adlı kitabımı okuyanlar, bu konudaki düşüncelerimi ve tutarlı davrandığımı zaten bilecektir.

Vedat Milor'un o sözlerine ve açıklamasına ise birbirinden farklı yorumlar yapıldı.

Vedat Milor'un o sözlerine ve açıklamasına ise birbirinden farklı yorumlar yapıldı.

Kimisi Milor'u desteklerken...

Kimisi Milor'u desteklerken...
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Kimisi de restoran sahibinin haklı olduğunu savundu.

Kimisi de restoran sahibinin haklı olduğunu savundu.

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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Fotoğrafları izinsiz çekilen Vedat Milor mu haklı, yoksa binlerce kişi önünde azarlandığı anlar paylaşılan restoran sahibi mi?

Fotoğrafları izinsiz çekilen Vedat Milor mu haklı, yoksa binlerce kişi önünde azarlandığı anlar paylaşılan restoran sahibi mi?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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