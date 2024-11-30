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Canlı Yayında Sahte Dolar Kontrolü: Sunucu Oylum Talu Şaştı Kaldı!

Canlı Yayında Sahte Dolar Kontrolü: Sunucu Oylum Talu Şaştı Kaldı!

Dolar
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.11.2024 - 13:03

Türkiye’de piyasalara 50 ve 100 dolar olarak çok sayıda sahte banknotun sürüldüğü iddia edilmişti. Bankaların ve Kapalıçarşı’daki esnafın para sayma makinesinden bile geçen sahte paralar nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Ekol TV ekranlarında yapılan sahte para testesinde sunucu Oylum Talu, sahte parayı gerçek sandı. Talu, sahte paraların “kalitesi” karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

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Türkiye’de yaşanan sahte para krizi, haftanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Para sayma makinesinden bile geçen sahte dolarlar nedeniyle, banka ve Kapalıçarşı esnafının dolar alımını durdurduğu iddia edildi.

Türkiye’de yaşanan sahte para krizi, haftanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Para sayma makinesinden bile geçen sahte dolarlar nedeniyle, banka ve Kapalıçarşı esnafının dolar alımını durdurduğu iddia edildi.

Piyasada çok sayıda sahte dolar bulunduğu iddiasına ise soruşturma başlatılmıştı.

Piyasada çok sayıda sahte dolar bulunduğu iddiasına ise soruşturma başlatılmıştı.

Ekol TV’de yayınlanan Oylum Talu ile Hafta Sonu programına, para sayma makineleri ana bayii sahibi Oğuzhan Saatçi katıldı.

Ekol TV’de yayınlanan Oylum Talu ile Hafta Sonu programına, para sayma makineleri ana bayii sahibi Oğuzhan Saatçi katıldı.

Programın sunucusu Oylum Talu, sahte dolarların gerçekliği karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Programın sunucusu Oylum Talu, sahte dolarların gerçekliği karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

İşte programda yaşananlar 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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