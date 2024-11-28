Peş Peşe İki Açıklama Geldi: Merkez Bankası ve TBB 'Sahte Dolar' İçin Hamle Yaptı
Peş Peşe İki Açıklama Geldi: Merkez Bankası ve TBB 'Sahte Dolar' İçin Hamle Yaptı
Sahte dolar skandalı ortalığı karıştı. Piyasada 50 ve 100 dolar krizi çıktı. Sahte dolarların giriş yaptığı iddiası döviz işlemlerini durdurdu. Çıkan kriz sonrası Merkez Bankası ve TBB'den peş peşe açıklamalar geldi. Sahte dövizle mücadele ve dolaşımın engellenmesi amacıyla para sayma, döviz kontrol ve ATM'lerde güncellemeler yapıldığı açıklandı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen 'sahte dolar' basımı ve dağıtımı iddiaları sonrası resen soruşturma başlattığını açıklamıştı.
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Yurt dışında basılan, ATM ve para sayma makinelerinin ayırt edemediği sahte dolarların yayılması sonrası birçok döviz bürosu ve banka, bazı kupürlerdeki dolar banknotların alım-satımını durdurdu. Bu olay sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) peş peşe açıklamalar geldi.
TCMB'den yapılan açıklamada, "Son günlerde piyasada sahte döviz banknotlarının dolaşımının arttığına dair haberler yer almaktadır. Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla; kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır. Bankacılık sektörü, ilgili kamu kurumlarıyla yakın iş birliğinde, ekonomik faaliyetin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi, müşterilerin hak ve menfaatlerinin korunması ve sahte dövizle etkin mücadele için gerekli çalışmaların kısa sürede tamamlanması amacıyla hassasiyetle çalışmaktadır" denildi.
TBB'den yapılan açıklamada açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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