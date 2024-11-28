Piyasayı Sarsan 50 ve 100 Dolar Krizi: Döviz İşlemleri Durdu, Sahte Dolarların Giriş Yaptığı İl Ortaya Çıktı
Piyasayı Sarsan 50 ve 100 Dolar Krizi: Döviz İşlemleri Durdu, Sahte Dolarların Giriş Yaptığı İl Ortaya Çıktı
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'Sahte dolarlar' döviz büroları ve bankalardaki makineler tarafından gerçeğinden ayırt edilemiyor. Son edinilen bilgiler, olayın ilk düşünülenden çok daha kapsamlı ve organize olabileceğine işaret ediyor.
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Habertürk'te yer alan habere göre, sahte dolar banknotlarının ilk olarak Güneydoğu sınırından kaçak yollarla Türkiye'ye sokulduğu düşünülüyor. Sahte dolarlarla döviz bürolarındaki ilk işlemlerin, Antalya, İzmir, Antep ve İstanbul gibi turistik bölgelerde yapıldığı belirtiliyor.
Sahte dolarların kullanıldığı ilk büyük vakalardan birinin Antalya'daki bir kripto para alımında yaşandığı öğrenildi. Rusya ve çeşitli Arap ülkeleriyle ticaret yapanlar, ödemelerini 1 dolara denk gelen Tether (USDT) ile yapıyor.
İstanbul ve farklı illerde güvenlik birimleri, kara para ve terörün finansmanı iddiasıyla operasyonlar başlattı. Bu operasyonlar sonucunda döviz bürolarında sahte dolarlar üzerinden kaçak altın alımı gibi konular incelendi.
Bankalar ve döviz büroları, yaşanan bu olaylar üzerine fiziki dolar alım-satımını neredeyse tamamen durdurdu. Başlangıçta piyasaya sokulan sahte dolarların 600 milyon doları bulabileceği tahmin edilmişti. Ancak bu tutarın milyar doları aşabileceğine dair uyarılar yapılıyor.
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Uzmanlar, sahte dolarların neredeyse bire bir aynı olduğunu ve sıradan bir vatandaşın bu paraları ayırt etmesinin mümkün olmadığını vurguluyor. Kapalıçarşı'daki döviz büroları, para sayma makinelerinin tespit edemediği sahte banknotlarla ilgili uyarı broşürleri astı.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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