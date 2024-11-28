Piyasayı Sarsan 50 ve 100 Dolar Krizi: Döviz İşlemleri Durdu, Sahte Dolarların Giriş Yaptığı İl Ortaya Çıktı

Habertürk'ten Didem Ernez'e konuşan Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Bürolar Derneği (TÜYEMDER) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünver şunları söyledi:

“Vatandaşların yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına ve mağduriyet yaşanmaması adına şu anda döviz büroları yetkili müesseseler 50 dolar ve beyaz bir önceki baskı olan 100 dolarların alım ve satımını bir müddet durdurdu. Bunlarla alakalı para sayma makinelerine yazlım güncellemeleri gelecek. Muhtemelen bir hafta 10 günü bulur diye tahmin ediyorum.”

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