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Piyasayı Sarsan 50 ve 100 Dolar Krizi: Döviz İşlemleri Durdu, Sahte Dolarların Giriş Yaptığı İl Ortaya Çıktı

Piyasayı Sarsan 50 ve 100 Dolar Krizi: Döviz İşlemleri Durdu, Sahte Dolarların Giriş Yaptığı İl Ortaya Çıktı

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
28.11.2024 - 09:32

Türkiye'de sahte dolar krizi, döviz büroları ve bankalarda işlemi durma noktasına geldi. Sahte dolarların banknot makinelerinden geçmesi, olayın kapsamlı ve organize bir kalpazanlık olduğuna işaret ediyor. Buyrun detaylara birlikte bakıyoruz.

Kaynak: Habertürk

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'Sahte dolarlar' döviz büroları ve bankalardaki makineler tarafından gerçeğinden ayırt edilemiyor. Son edinilen bilgiler, olayın ilk düşünülenden çok daha kapsamlı ve organize olabileceğine işaret ediyor.

'Sahte dolarlar' döviz büroları ve bankalardaki makineler tarafından gerçeğinden ayırt edilemiyor. Son edinilen bilgiler, olayın ilk düşünülenden çok daha kapsamlı ve organize olabileceğine işaret ediyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, sahte dolar banknotlarının ilk olarak Güneydoğu sınırından kaçak yollarla Türkiye'ye sokulduğu düşünülüyor. Sahte dolarlarla döviz bürolarındaki ilk işlemlerin, Antalya, İzmir, Antep ve İstanbul gibi turistik bölgelerde yapıldığı belirtiliyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, sahte dolar banknotlarının ilk olarak Güneydoğu sınırından kaçak yollarla Türkiye'ye sokulduğu düşünülüyor. Sahte dolarlarla döviz bürolarındaki ilk işlemlerin, Antalya, İzmir, Antep ve İstanbul gibi turistik bölgelerde yapıldığı belirtiliyor.

Olayın ilk patlak verdiği şehrin Gaziantep olduğu iddia ediliyor. 

Gaziantep, Suriye ve Irak ile ticaretin en yoğun olduğu illerden biri.

Kaynak

Sahte dolarların kullanıldığı ilk büyük vakalardan birinin Antalya'daki bir kripto para alımında yaşandığı öğrenildi. Rusya ve çeşitli Arap ülkeleriyle ticaret yapanlar, ödemelerini 1 dolara denk gelen Tether (USDT) ile yapıyor.

Sahte dolarların kullanıldığı ilk büyük vakalardan birinin Antalya'daki bir kripto para alımında yaşandığı öğrenildi. Rusya ve çeşitli Arap ülkeleriyle ticaret yapanlar, ödemelerini 1 dolara denk gelen Tether (USDT) ile yapıyor.

İstanbul ve farklı illerde güvenlik birimleri, kara para ve terörün finansmanı iddiasıyla operasyonlar başlattı. Bu operasyonlar sonucunda döviz bürolarında sahte dolarlar üzerinden kaçak altın alımı gibi konular incelendi.

İstanbul ve farklı illerde güvenlik birimleri, kara para ve terörün finansmanı iddiasıyla operasyonlar başlattı. Bu operasyonlar sonucunda döviz bürolarında sahte dolarlar üzerinden kaçak altın alımı gibi konular incelendi.

İstanbul Emniyeti, konuyla ilgili olarak onlarca kişiyi gözaltına aldı.

Bankalar ve döviz büroları, yaşanan bu olaylar üzerine fiziki dolar alım-satımını neredeyse tamamen durdurdu. Başlangıçta piyasaya sokulan sahte dolarların 600 milyon doları bulabileceği tahmin edilmişti. Ancak bu tutarın milyar doları aşabileceğine dair uyarılar yapılıyor.

Bankalar ve döviz büroları, yaşanan bu olaylar üzerine fiziki dolar alım-satımını neredeyse tamamen durdurdu. Başlangıçta piyasaya sokulan sahte dolarların 600 milyon doları bulabileceği tahmin edilmişti. Ancak bu tutarın milyar doları aşabileceğine dair uyarılar yapılıyor.
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Uzmanlar, sahte dolarların neredeyse bire bir aynı olduğunu ve sıradan bir vatandaşın bu paraları ayırt etmesinin mümkün olmadığını vurguluyor. Kapalıçarşı'daki döviz büroları, para sayma makinelerinin tespit edemediği sahte banknotlarla ilgili uyarı broşürleri astı.

Uzmanlar, sahte dolarların neredeyse bire bir aynı olduğunu ve sıradan bir vatandaşın bu paraları ayırt etmesinin mümkün olmadığını vurguluyor. Kapalıçarşı'daki döviz büroları, para sayma makinelerinin tespit edemediği sahte banknotlarla ilgili uyarı broşürleri astı.

Habertürk'ten Didem Ernez'e konuşan Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Bürolar Derneği (TÜYEMDER) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünver şunları söyledi: 

“Vatandaşların yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına ve mağduriyet yaşanmaması adına şu anda döviz büroları yetkili müesseseler 50 dolar ve beyaz bir önceki baskı olan 100 dolarların alım ve satımını bir müddet durdurdu. Bunlarla alakalı para sayma makinelerine yazlım güncellemeleri gelecek. Muhtemelen bir hafta 10 günü bulur diye tahmin ediyorum.” 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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